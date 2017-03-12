Первый зампред БФФ Сергей Сафарьян в эфире программы «Арена» на телеканале «Беларусь 1» выразил мнение касательно возможного наказания в отношении руководителя футбольного клуба «Луч» Дмитрия Карповского.

– В перечне причастных к договорным матчам находится и один руководитель клуба – Дмитрий Карповский из «Луча». В связи с этим отношения с ним изменились?

– Мне давно было известно, что фамилия Карповского фигурирует в списке Следственного комитета. Собственно, и ему тоже. Мы встречались, говорили на болезненную тему, выясняли детали. Те усилия, которые Дмитрий предпринял и предпринимает, чтобы исправить ситуацию в команде, думаю, дают основания применить к нему более мягкое наказание. Пусть это и не моя компетенция. Человек понял, что нужно серьезно относиться к информации, которой располагаешь. Видимо, ему не хватило опыта. Думаю, это послужит Карповскому хорошим уроком, – сказал Сафарьян.