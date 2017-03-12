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Сергей Сафарьян: «Карповский? Человек понял, что нужно серьезно относиться к информации, которой располагаешь»
13.03.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый зампред БФФ Сергей Сафарьян в эфире программы «Арена» на телеканале «Беларусь 1» выразил мнение касательно возможного наказания в отношении руководителя футбольного клуба «Луч» Дмитрия Карповского.
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– Мне давно было известно, что фамилия Карповского фигурирует в списке Следственного комитета. Собственно, и ему тоже. Мы встречались, говорили на болезненную тему, выясняли детали. Те усилия, которые Дмитрий предпринял и предпринимает, чтобы исправить ситуацию в команде, думаю, дают основания применить к нему более мягкое наказание. Пусть это и не моя компетенция. Человек понял, что нужно серьезно относиться к информации, которой располагаешь. Видимо, ему не хватило опыта. Думаю, это послужит Карповскому хорошим уроком, – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Карповский? Человек понял, что нужно серьезно относиться к информации, которой располагаешь»
Первый зампред БФФ Сергей Сафарьян в эфире программы «Арена» на телеканале «Беларусь 1» выразил мнение касательно возможного наказания в отношении руководителя...
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