Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал недавно опубликованный список Следственного комитета о фигурантах дела договорных матчей.

«Список, который довел до нас Следственный комитет, это люди, которые тем или иным образом попали в поле зрения в связи с манипуляциями. Это не значит, что все из этого списка будут обвиняемыми. Кто-то будет и свидетелем. Но свидетели – это значит, что они знали о том, что в матче будет результат каким-то образом манипулироватся. Это значит, что они обязательно будут отвечать по футбольному закону. Они могут быть освобождены от уголовной ответственности. Могут избежать уголовного наказания в силу незначительности. Они все, даже свидетели, будут рассмотрены по дисциплинарному кодексу.

Что может им грозить? С учетом того, что они сделали, будет дифференцированный подход к каждому индивидуально. Может быть до пожизненной дисквалификации у кого-то, а у кого-то может быть и условное или штраф. Там достаточно широкий спектр санкций», – сказал Сафарьян в эфире программа «Арена» на «Беларусь 1».

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