﻿ Андрей Мишаев: «У аудитора есть сомнения в непрерывности деятельности «Крумкачоў» в течение сезона. Поэтому клубу отказано в выдаче лицензии». 21.by
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Андрей Мишаев: «У аудитора есть сомнения в непрерывности деятельности «Крумкачоў» в течение сезона. Поэтому клубу отказано в выдаче лицензии»

13.03.2017 23:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава комитета АБФФ по лицензированию Андрей Мишаев рассказал корреспонденту Pressball.by Григорию Трофименкову, почему «Крумкачы» не получили лицензию клуба высшей лиги.

– В случае с «Крумкачамі» речь идет только об одном пункте?..

– В заключении аудитора имеется поясняющий пункт относительно сомнений в непрерывности деятельности организации в течение сезона. Поэтому «Крумкачам» отказано в выдаче лицензии. У «Крумкачоў» по итогам аудиторской проверки возникли пункты, по которым подписано соглашение о неразглашении с БФФ. Поэтому говорить о них сейчас не могу. Есть два аспекта, на которые аудиторы обратили внимание и, ссылаясь на них, выразили неуверенность в непрерывном существовании клуба.

Также есть задолженность перед бывшим сотрудником. Он обратился в комитет по статусу и переходам. Клуб данное решение обжаловал, и 15 февраля состоялось заседание арбитража по этому вопросу. В его решение сказано, что «Крумкачы» обязаны рассчитаться до 15 марта. Так как дата еще не наступила, то в решение Комитета данный факт не фигурирует. Тем не менее на рассмотрении апелляционного комитета 17 марта этот вопрос автоматически будет поднят, – сказал Мишаев.

 
 
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Глава комитета АБФФ по лицензированию Андрей Мишаев рассказал корреспонденту Pressball.by Григорию Трофименкову, почему «Крумкачы» не получили лицензию клуба высшей...

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