Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о матче Кубка Англии против «Челси» (0:1).

«Не буду обсуждать удаление. Хочу лишь сказать, что горжусь своими игроками и болельщиками «Манчестер Юнайтед».

Впереди у нас очень важный матч против «Ростова», поэтому я хотел дать отдохнуть некоторым игрокам. Хочу, чтобы команда подошла к этой игре в наилучшей форме.

Можно говорить что угодно, но мы все видели, как складывалась игра до красной карточки и после нее. Можно сравнить, за какие нарушения были показаны две желтые карточки, а за какие игроков и вовсе не предупреждали.

Я не хочу углубляться в тему судейства. У Оливера огромный потенциал, но в 4 матчах он назначил 3 пенальти и показал красную карточку. Я не могу это изменить.

Я пожал судье руку и поздравил его с работой на этом матче», – сказал Моуринью.