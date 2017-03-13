|
Жозе Моуринью: «Можно сравнить, за какие нарушения были показаны две желтые карточки, а за какие игроков и вовсе не предупреждали»
14.03.2017 02:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о матче Кубка Англии против «Челси» (0:1).
«Не буду обсуждать удаление. Хочу лишь сказать, что горжусь своими игроками и болельщиками «Манчестер Юнайтед».
Впереди у нас очень важный матч против «Ростова», поэтому я хотел дать отдохнуть некоторым игрокам. Хочу, чтобы команда подошла к этой игре в наилучшей форме.
Можно говорить что угодно, но мы все видели, как складывалась игра до красной карточки и после нее. Можно сравнить, за какие нарушения были показаны две желтые карточки, а за какие игроков и вовсе не предупреждали.
Я не хочу углубляться в тему судейства. У Оливера огромный потенциал, но в 4 матчах он назначил 3 пенальти и показал красную карточку. Я не могу это изменить.
Я пожал судье руку и поздравил его с работой на этом матче», – сказал Моуринью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жозе Моуринью: «Можно сравнить, за какие нарушения были показаны две желтые карточки, а за какие игроков и вовсе не предупреждали»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о матче Кубка Англии против «Челси» (0:1).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии