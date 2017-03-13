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Кубок Англии. Жеребьевка. «Арсенал» в полуфинале сыграет против «Сити», «Тоттенхэм» – с «Челси»
14.03.2017 02:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны результаты жеребьевки полуфинальных матчей Кубка Англии.
Арсенал – Манчестер Сити
Челси – Тоттенхэм
Полуфинальные матчи состоятся 22 и 23 апреля на стадионе «Уэмбли».
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Стали известны результаты жеребьевки полуфинальных матчей Кубка Англии.
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