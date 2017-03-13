НБА. «Миннесота» обыграла «Вашингтон», «Юта» сильнее «Клипперс» и другие результаты
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В понедельник, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей. Продолжающая борьбу за попадание в плей-офф «Миннесота» примет вторую команду Востока «Вашингтон». В противостоянии четвертой и пятой команд Запада сойдутся «Юта» и «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
14 марта, 02.00,
«Time Warner Cable Arena»
Шарлотт
(26),
Лэмб (22),
Кидд-Гилкрист (21 + 10 передач),
Уокер (13 + 18 подборов),
Марв. Уильямс (11 + 7 подборов) Зеллер старт;
(7),
Белинелли (4),
Уэбер (4),
Камински (1),
Грэм (0). Робертс
Чикаго
(23 + 11 передач),
Батлер (23),
Уэйд (20 + 7 подборов + 6 передач),
Рондо (6),
Лопес (5) Портис старт;
(24 + 11 подборов),
Миротич (11),
Валентайн (2 + 7 подборов),
Фелисио (1),
Ловернь (0). Пэйн
Дата проведения
14 марта, 02.30,
«Air Canada Centre»
Торонто
(25),
ДеРозан (19),
Пауэлл (14 + 12 подборов),
Валанчюнас (9),
Джозеф (0 + 9 подборов) Ибака старт;
(11),
Райт (11 + 7 подборов),
Паттерсон (5),
ВанВлит (4),
Пелтль (2),
Такер (0),
Сиакам (0). Ногейра
Даллас
(18),
Барнс (17 + 7 подборов),
Новицки (5 + 6 передач),
Феррелл (5),
Сет Карри (2) Мэттьюз старт;
(10 + 10 подборов),
Пауэлл (8),
Финни-Смит (6),
Харрис (2 + 7 передач),
Бареа (2),
Бруссино (2),
Межри (1),
Харрис (0). Ютофф
Дата проведения
14 марта, 03.00,
«FedExForum»
Мемфис
(24),
Картер (20 + 10 передач),
Конли (15),
Аллен (13 + 7 подборов + 7 передач),
Марк Газоль (2) Грин старт;
(14 + 7 подборов),
Рэндолф (9),
Харрисон (6),
Дэниелс (4),
Райт (2),
Даглас (2),
Эннис (2). Дэвис
Милуоки
(18),
Адетокумбо (13),
Деллаведова (11),
Миддлтон (10),
Снелл (3) Макер старт;
(15 + 8 передач),
Брогдон (13 + 5 потерь),
Монро (5),
Терри (3),
Телетович (2),
Хенсон (0),
Вон (0),
Джонс (0). Хоуз
Дата проведения
14 марта, 03.00,
«AT&T Center»
Сан-Антонио
(31 + 5 потерь),
Ленард (15 + 9 передач),
Миллс (14),
Грин (14),
Ли (4 + 8 подборов) Дедмон старт;
(13 + 10 подборов + 4 блок-шота),
Пау Газоль (8),
Бертанс (5),
Форбс (3 + 6 передач),
Джинобили (0),
Симмонс (0),
Андерсон (0). Энтони
Атланта
(22 + 10 передач),
Шредер (16),
Миллсэп (15),
Бэйзмор (9),
Сефолоша (7 + 13 подборов) Ховард старт;
(17),
Хардуэй (8),
Ильясова (5),
Принс (0),
Кальдерон (0). Мускала
Дата проведения
14 марта, 03.00,
«Target Center»
Миннесота
(39 + 13 подборов),
Таунс (22 + 19 передач + 6 потерь),
Рубио (15),
Уиггинс (12),
Раш (10 + 9 подборов) Дженг старт;
(16 + 10 подборов),
Бьелица (3),
Джонс (2),
Мухаммад (0). Данн
Вашингтон
(27),
Уолл (20 + 7 подборов),
Бил (11),
Портер (11 + 7 подборов),
М-ф Моррис (7) Гортат старт;
(12),
Богданович (5 + 7 подборов),
Маинми (4),
Смит (3),
Убре (2),
Дженнингс (2),
Саторански (0). Мак
Дата проведения
14 марта, 04.00,
«Vivint Smart Home Arena»
Юта
(27),
Хэйворд (19 + 8 подборов + 6 передач),
Джордж Хилл (11 + 10 подборов),
Гобер (6),
Худ (5) Диао старт;
(18),
Инглс (14),
Джонсон (8),
Экзам (4),
Уити (2). Беркс
Клипперс
(33 + 7 передач),
Пол (16),
Редик (12 + 7 подборов),
Джордан (8 + 9 подборов),
Гриффин (6) Мба а Муте старт;
(15),
Риверс (11),
Кроуфорд (4),
Фелтон (3),
Спейтс (0). Джонсон
Дата проведения
14 марта, 05.30, «Golden 1 Center»
Сакраменто
(19 + 13 передач),
Коллисон (18 + 7 подборов),
Коули-Стайн (17),
Хилд (14),
Темпл (11 + 7 подборов + 4 блок-шота) Лабиссьер старт;
(19),
Толливер (14),
Маклемор (6),
Гэллоуэй (2). Папаяннис
Орландо
(23 + 9 подборов),
Вучевич (21),
Фурнье (17),
Гордон (13 + 10 подборов + 13 передач),
Пэйтон (8) Росс старт;
(9),
Уотсон (9),
Хезонья (7),
Грин (4),
Огастин (4). Бийомбо
Дата проведения
14 марта, 05.30,
«Pepsi Center»
Денвер
(18),
Галлинари (18 + 9 подборов),
Йокич (15 + 10 подборов),
Пламли (12 + 7 передач),
Харрис (5 + 6 передач) Нельсон старт;
(22),
Мюррэй (22 + 6 передач),
Бартон (13),
Эрнангомес (2),
Бизли (2),
Хибберт (0). Мудиай
Лейкерс
(25 + 11 подборов),
Зубац (19),
Кларксон (14),
Ингрэм (7 + 8 подборов),
Рэндл (2) Нваба старт;
(10),
Расселл (7),
Эннис (7),
Брюэр (5),
Блэк (3),
Метта Уолд Пис (2 + 8 подборов). Нэнс
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В понедельник, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.
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