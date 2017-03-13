﻿ НБА. «Миннесота» обыграла «Вашингтон», «Юта» сильнее «Клипперс» и другие результаты. 21.by
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НБА. «Миннесота» обыграла «Вашингтон», «Юта» сильнее «Клипперс» и другие результаты

14.03.2017 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей. Продолжающая борьбу за попадание в плей-офф «Миннесота» примет вторую команду Востока «Вашингтон». В противостоянии четвертой и пятой команд Запада сойдутся «Юта» и «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Чикаго 109:115 (24:36, 24:22, 29:29, 32:28)
Дата проведения
14 марта, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Лэмб (26), Кидд-Гилкрист (22), Уокер (21 + 10 передач), Марв. Уильямс (13 + 18 подборов), Зеллер (11 + 7 подборов)  старт; Белинелли (7), Уэбер (4), Камински (4), Грэм (1), Робертс (0).
Чикаго
Батлер (23 + 11 передач), Уэйд (23), Рондо (20 + 7 подборов + 6 передач), Лопес (6), Портис (5)  старт; Миротич (24 + 11 подборов), Валентайн (11), Фелисио (2 + 7 подборов), Ловернь (1), Пэйн (0).

Торонто – Даллас 100:78 (25:26, 25:20, 29:20, 21:12)
Дата проведения
14 марта, 02.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
ДеРозан (25), Пауэлл (19), Валанчюнас (14 + 12 подборов), Джозеф (9), Ибака (0 + 9 подборов)  старт; Райт (11), Паттерсон (11 + 7 подборов), ВанВлит (5), Пелтль (4), Такер (2), Сиакам (0), Ногейра (0).
Даллас
Барнс (18), Новицки (17 + 7 подборов), Феррелл (5 + 6 передач), Сет Карри (5), Мэттьюз (2)  старт; Пауэлл (10 + 10 подборов), Финни-Смит (8), Харрис (6), Бареа (2 + 7 передач), Бруссино (2), Межри (2), Харрис (1), Ютофф (0).

Мемфис – Милуоки 113:93 (30:24, 31:27, 24:23, 28:19)
Дата проведения
14 марта, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика
Мемфис
Картер (24), Конли (20 + 10 передач), Аллен (15), Марк Газоль (13 + 7 подборов + 7 передач), Грин (2)  старт; Рэндолф (14 + 7 подборов), Харрисон (9), Дэниелс (6), Райт (4), Даглас (2), Эннис (2), Дэвис (2).
Милуоки
Адетокумбо (18), Деллаведова (13), Миддлтон (11), Снелл (10), Макер (3)  старт; Брогдон (15 + 8 передач), Монро (13 + 5 потерь), Терри (5), Телетович (3), Хенсон (2), Вон (0), Джонс (0), Хоуз (0).

Сан-Антонио – Атланта 107:99 (28:18, 26:25, 27:30, 26:26)
Дата проведения
14 марта, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Ленард (31 + 5 потерь), Миллс (15 + 9 передач), Грин (14), Ли (14), Дедмон (4 + 8 подборов)  старт; Пау Газоль (13 + 10 подборов + 4 блок-шота), Бертанс (8), Форбс (5), Джинобили (3 + 6 передач), Симмонс (0), Андерсон (0), Энтони (0).
Атланта
Шредер (22 + 10 передач), Миллсэп (16), Бэйзмор (15), Сефолоша (9), Ховард (7 + 13 подборов)  старт; Хардуэй (17), Ильясова (8), Принс (5), Кальдерон (0), Мускала (0).

Миннесота – Вашингтон 119:104 (41:23, 23:33, 25:24, 30:24)
Дата проведения
14 марта, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Таунс (39 + 13 подборов), Рубио (22 + 19 передач + 6 потерь), Уиггинс (15), Раш (12), Дженг (10 + 9 подборов)  старт; Бьелица (16 + 10 подборов), Джонс (3), Мухаммад (2), Данн (0).
Вашингтон
Уолл (27), Бил (20 + 7 подборов), Портер (11), М-ф Моррис (11 + 7 подборов), Гортат (7)  старт; Богданович (12), Маинми (5 + 7 подборов), Смит (4), Убре (3), Дженнингс (2), Саторански (2), Мак (0).

Юта – Клипперс 114:108 (23:28, 26:28, 40:30, 25:22)
Дата проведения
14 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика
Юта
Хэйворд (27), Джордж Хилл (19 + 8 подборов + 6 передач), Гобер (11 + 10 подборов), Худ (6), Диао (5)  старт; Инглс (18), Джонсон (14), Экзам (8), Уити (4), Беркс (2).
Клипперс
Пол (33 + 7 передач), Редик (16), Джордан (12 + 7 подборов), Гриффин (8 + 9 подборов), Мба а Муте (6)  старт; Риверс (15), Кроуфорд (11), Фелтон (4), Спейтс (3), Джонсон (0).

Сакраменто – Орландо 120:115 (24:23, 34:35, 35:26, 27:31)
Дата проведения
14 марта, 05.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика
Сакраменто
Коллисон (19 + 13 передач), Коули-Стайн (18 + 7 подборов), Хилд (17), Темпл (14), Лабиссьер (11 + 7 подборов + 4 блок-шота)  старт; Толливер (19), Маклемор (14), Гэллоуэй (6), Папаяннис (2).
Орландо
Вучевич (23 + 9 подборов), Фурнье (21), Гордон (17), Пэйтон (13 + 10 подборов + 13 передач), Росс (8)  старт; Уотсон (9), Хезонья (9), Грин (7), Огастин (4), Бийомбо (4).

Денвер – Лейкерс 129:101 (35:23, 32:20, 26:33, 36:25)
Дата проведения
14 марта, 05.30, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Галлинари (18), Йокич (18 + 9 подборов), Пламли (15 + 10 подборов), Харрис (12 + 7 передач), Нельсон (5 + 6 передач)  старт; Мюррэй (22), Бартон (22 + 6 передач), Эрнангомес (13), Бизли (2), Хибберт (2), Мудиай (0).
Лейкерс
Зубац (25 + 11 подборов), Кларксон (19), Ингрэм (14), Рэндл (7 + 8 подборов), Нваба (2)  старт; Расселл (10), Эннис (7), Брюэр (7), Блэк (5), Метта Уолд Пис (3), Нэнс (2 + 8 подборов).

 

 

 
 
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В понедельник, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

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