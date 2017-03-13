﻿ Учредитель «Ошмян»: «Фамилии Булыненка в списке СК нет. Пожалуй, ему при задержании досталось ни за что». 21.by
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Учредитель «Ошмян»: «Фамилии Булыненка в списке СК нет. Пожалуй, ему при задержании досталось ни за что»

14.03.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает «Прессбол», в списке подозрительных игр также называется матч «Днепр» – «Ошмяны» (25.06.2016, 5:4).

Вторая команда лиги дома к 16-й минуте вела со счетом 2:0, однако к перерыву проигрывала аутсайдеру 2:3. Во втором тайме могилевчане забили три мяча, после чего «Ошмяны» снова сократили отрыв.

Один из основателей «Ошмян» Иван Малина рассказал о своем отношении к возможному договорному матчу.

«Заседание на прошлой неделе прошло вместе с представителями Следственного комитета. Меня там не было. Поэтому знаю лишь картину в целом. Все пять бывших игроков нашей команды, упомянутых в представлении, фигурировали в уголовном деле в качестве подозреваемых. Их мы отчислили в прошлом сезоне еще после первого круга. А Булыненок тогда ушел от нас сам. Правда, его фамилии в этом списке нет – пожалуй, ему при задержании в июле досталось от наших силовиков ни за что...» – сказал Малина.

 
 
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Как сообщает «Прессбол», в списке подозрительных игр также называется матч «Днепр» – «Ошмяны» (25.06.2016, 5:4).

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