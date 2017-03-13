Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о болельщиках «Челси», которые во время четвертьфинального матча Кубка Англии (0:1) называли его Иудой.

«Они могут называть меня как им захочется. Пока не появится тренер, который 4 раза выиграет премьер-лигу с «Челси», я буду для них номером один.

Когда же такой тренер появится, я стану номером два. А пока Иуда – номер один в «Челси», – сказал Моуринью.

Жозе Моуринью трижды приводил «Челси» к чемпионству: в сезонах-2004/05, 2005/06 и 2014/15.