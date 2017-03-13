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Жозе Моуринью: «Пока для «Челси» Иуда – номер один»
14.03.2017 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о болельщиках «Челси», которые во время четвертьфинального матча Кубка Англии (0:1) называли его Иудой.
«Они могут называть меня как им захочется. Пока не появится тренер, который 4 раза выиграет премьер-лигу с «Челси», я буду для них номером один.
Когда же такой тренер появится, я стану номером два. А пока Иуда – номер один в «Челси», – сказал Моуринью.
Жозе Моуринью трижды приводил «Челси» к чемпионству: в сезонах-2004/05, 2005/06 и 2014/15.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о болельщиках «Челси», которые во время четвертьфинального матча Кубка Англии (0:1) называли его...
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