10 марта в Доме футбола состоялась встреча представителей высшей, первой и второй лиг чемпионата Беларуси с сотрудниками Следственного комитета страны.

В ее ходе футбольные функционеры были ознакомлены с деталями представления, поступившего в федерацию по делам о манипуляции спортивными результатами.

На совещании сотрудники Следственного комитета упоминали 9 подозрительных матчей.

Ранее в документах фигурировали 5 матчей: «Ислочь» – «Динамо» Брест (10.06.16), «Луч» – ГЖДТ (25.06.2016), «Барановичи» – «Ошмяны» (5.06.2016), «Ошмяны» – «Луч» (2.07.2016), БАТЭ – «Гранит» (22.11.2015).

Как сообщает «Прессбол» на совещании в АБФФ были названы еще четыре игры, которые можно отнести к разряду подозрительных: «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ» (10.06.2016), «Химик» – «Луч» (23.04.2016), «Днепр» – «Ошмяны» (25.06.2016), «Сморгонь» – «Городея» (15.11.2015).

По информации «Прессбола», деньги за нужный исход матча «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ» предлагались В. Маковскому, Порываеву и Алумоне, а Макар якобы владел информацией о происходящем. Также отмечается, что человеком, который предлагал деньги является Вячеслав Замара. При этом журналисты «Прессбола» заявили о том, что доподлинно не знают, какой сценарий матча должен был быть и был ли он в итоге реализован.

В матче БАТЭ – «Гранит» Замара в компании с Юрием Сыроквашко предлагал деньги голкиперу Илье Гаврилову за то, что он пропустит три гола в первом тайме. В итоге этот так и вышло, хотя винить голкипера хотя бы в одном из голов достаточно сложно. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу БАТЭ.

Также Замара и Сыроквашко предложили футболистам «Ошмян» Жбанкову, Саковичу, Палазнику, Гуделю и Желудку несколько тысяч долларов за то, чтобы их команда в матче с «Барановичачи» проиграла в первом тайме, а также во всем матче. Кроме того, Желудок фигурирует в деле по матчу «Ошмяны» – «Луч». По данным следствия, он якобы получил 1,5 тысячи долларов от Замары, Сыроквашко и укринского экс-баскетболиста Ярослава Лемика, также проходящему по делу о договорных матчах.

В списке подозрительных попала игра последнего тура чемпионата Беларуси в первой лиге «Сморгонь» – «Городея» (3:1). Сергей Крот, который фигурирует в списке АБФФ, в том матче забил последний гол, установив на последней минуте окончательный счет. Однако, напомним, Крот свою причастность к договорным играм отрицает.