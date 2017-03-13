Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль прокомментировал результат второго матча 1/2 финала Кубка президента против «Немана» (2:3 ОТ).

– Хорошая боевая игра. Видно, что никто не хотел уступать, чувствовался накал плей-офф. После первой игры поговорили с ребятами, немного перестроились. Все боролись, сражались, к сожалению, в овертайме повезло не нам.

- Две шайбы вы забросили в большинстве. Можно сказать, этот компонент игры налаживается?

– Знаете, про большинство-меньшинство не хотел бы говорить. Давите, как говорится, на больное. Прошлую игру ведь уже можно комментировать, по судьям? Наших игроков, можно сказать, «выносят», а соперников чуть зацепили – валяются, фигуристы, судьи дают сразу удаление… Сегодня, можно сказать, то же самое – сначала нагрузили, потом отыгрывались. Ну, в большинстве забили, получилось значит.

- С чем было связаны замены в оборонительной линии?

– У Мнацяна «дестяка» была, он пропускал игру, а остальными не были довольны.

- Смело вводите в игру молодых – и Зайчик, и Пищук довольно много играли. Как они смотрятся? Это вынужденные замены в составе?

– Вы же знаете, у нас три ведущих бомбардира травмированы. Жизнь заставила поставить молодых в состав. Но по вчерашней и сегодняшней игре скажу, что они не выпадали, даже много полезного сделали.

- Сложно ли было выбрать вратаря на игру после вчерашнего матча и правильный ли выбор сделали?

– Сложно, не сложно, но вчера Брикун сыграл на ноль, потому решили, что он должен продолжать играть. Особо не было выбора, и этот вариант себя оправдал, в некоторых моментах Брикун выручил команду.

- В чем видите резерв команды, за счет чего можно вернуться в серию?

– В первую очередь, домашняя площадка, поддержка болельщиков. И надеемся, что кто-то из травмированных вернется в строй, поможет, внесет свежую кровь, – сказал Хмыль.