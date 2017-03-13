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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. ЦСКА в гостях у «Локомотива», «Динамо» – СКА

14.03.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертых матчах 2-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА сыграет на выезде с «Локомотивом», а московское «Динамо» примет СКА.

КХЛ

Кубок Гагарина

Второй раунд

Четвертые матчи

Локомотив – ЦСКА
Дата проведения
14 марта, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Динамо Москва – СКА
Дата проведения
14 марта, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

 

 
 
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В четвертых матчах 2-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА сыграет на выезде с «Локомотивом», а московское «Динамо» примет СКА.

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