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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. ЦСКА в гостях у «Локомотива», «Динамо» – СКА
14.03.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертых матчах 2-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА сыграет на выезде с «Локомотивом», а московское «Динамо» примет СКА.
КХЛ
Кубок Гагарина
Второй раунд
Четвертые матчи
Счет в серии: 1-2
Счет в серии: 1-2
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В четвертых матчах 2-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА сыграет на выезде с «Локомотивом», а московское «Динамо» примет СКА.
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