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«Прессбол»: за сдачу матча «Луч» – «ГЖДТ» футболистам предлагалось 8 тысяч долларов
14.03.2017 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям газеты «Прессбол», за сдачу матча «Луч» – «ГЖДТ» предлагалось 8 тысяч долларов. Как сообщили на совещании в АБФФ представители Следственного комитета, предполагалось, что «Луч» проиграет первый тайм, а также весь матч. Среди замешанных футболистов фигурируют Напорко, Журавлев, Шуманов, а также вышедший на замену Медведев и оставшийся в запасе Тарликовский.
Однако сценарий матча реализован не был: «Луч» выиграл первый тайм и весь матч (3:1).
Как говорится в тексте «Прессбола», футболисты пообещали исправиться в следующей игре – с «Ошмянами». Утверждается, что матч прошел по нужному сценарию и завершился со счетом 3:3. Напомним, именно после этой встречи произошло силовое
Напомним, что решением АБФФ в матче с «ГЖДТ» «Лучу» засчитано техническое поражение, а результат матча «Ошмяны» – «Луч» аннулирован.
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По сведениям газеты «Прессбол», за сдачу матча «Луч» – «ГЖДТ» предлагалось 8 тысяч долларов.
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