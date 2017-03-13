По сведениям газеты «Прессбол», за сдачу матча «Луч» – «ГЖДТ» предлагалось 8 тысяч долларов. Как сообщили на совещании в АБФФ представители Следственного комитета, предполагалось, что «Луч» проиграет первый тайм, а также весь матч. Среди замешанных футболистов фигурируют Напорко, Журавлев, Шуманов, а также вышедший на замену Медведев и оставшийся в запасе Тарликовский.

Однако сценарий матча реализован не был: «Луч» выиграл первый тайм и весь матч (3:1).

Как говорится в тексте «Прессбола», футболисты пообещали исправиться в следующей игре – с «Ошмянами». Утверждается, что матч прошел по нужному сценарию и завершился со счетом 3:3. Напомним, именно после этой встречи произошло силовое задержание футболистов «Ошмян», а также украинского экс-баскетболиста Ярослава Лемика. Также отметим, что Сергей Булыненок, который больше других пострадал при задержании, в списке проходящих по делу отсутствует.

Напомним, что решением АБФФ в матче с «ГЖДТ» «Лучу» засчитано техническое поражение, а результат матча «Ошмяны» – «Луч» аннулирован.