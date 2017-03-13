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КХЛ. Болельщики минского «Динамо» назвали Скривенса лучшим игроком команды в сезоне
14.03.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Болельщики признали вратаря минского «Динамо» Бена Скривенса лучшим игроком команды в сезоне. Вратарь набрал 28% голосов.
Далее в первой десятке расположились Александр Матерухин (6.6%), Роб Клинкхаммер (6.5%), Фредрик Петтерссон (5.8%), Александр Павлович (5.3%), Кевин Лаланд (5.2%), Мэтт Эллисон (4.2%), Андрей Степанов (4.1%), Дмитрий Амброжейчик (3.1%), Аарон Палушай (2.7%).
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Болельщики признали вратаря минского «Динамо» Бена Скривенса лучшим игроком команды в сезоне.
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