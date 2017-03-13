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Открыта регистрация на новый сезон fantasy-турнира чемпионата Беларуси
14.03.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпиона Беларуси стартует 1 апреля, но уже сегодня вы можете создать свою команду в футбольном менеджере Fantasy Football от Tribuna.com.
Собирайте свою команду из реальных футболистов, соревнуйтесь с друзьями, коллегами, болельщиками вашего любимого клуба в специальных Лигах.
Официальный анонс турнира состоится в течении недели.
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Чемпиона Беларуси стартует 1 апреля, но уже сегодня вы можете создать свою команду в футбольном менеджере Fantasy Football от Tribuna.com.
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