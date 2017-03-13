Чемпиона Беларуси стартует 1 апреля, но уже сегодня вы можете создать свою команду в футбольном менеджере Fantasy Football от Tribuna.com.

Собирайте свою команду из реальных футболистов, соревнуйтесь с друзьями, коллегами, болельщиками вашего любимого клуба в специальных Лигах.





Официальный анонс турнира состоится в течении недели.