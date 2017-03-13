Первый заместитель главы администрации президента Беларуси, а также первый вице-президент НОК Максим Рыженков заявил, что местные власти будут помогать с трудоустройством всем безработным.

«Действительно в настоящее время разрабатываются изменения в декрет (декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» – прим.). Кроме того, четко поставлена задача правительству и местным органам власти по оказанию содействия всем гражданам по трудоустройству.

Я надеюсь, что президента все хорошо услышали, и все соответствующие указания будут выполняться не на 100 процентов, а на все 200. Надо к каждому человеку подойти так, как будто ты решаешь свой вопрос или своих близких родственников. Тогда все получится, – сказал Рыженков в программе «Панорама» на канале «Беларусь 5».