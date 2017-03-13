ЧЕ-2017 (U-17)

Квалификация

Элитный раунд

Группа 5

Беларусь – Италия

14 марта, 21.00

Голландия – Бельгия

14 марта, 18.00

Положение команд: Беларусь – 0 очков (0 игр), Бельгия – 0 (0), Голландия – 0 (0), Италия – 0 (0).

Победители групп, а также семь лучших из восьми команд, занявших вторые места, получат путевки в финальный турнир, который пройдет с 13 по 19 мая в Хорватии.