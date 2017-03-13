﻿ ЧЕ-2017 (U-17). Квалификация. Элитный раунд. Беларусь против Италии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ЧЕ-2017 (U-17). Квалификация. Элитный раунд. Беларусь против Италии

14.03.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

ЧЕ-2017 (U-17)

Квалификация

Элитный раунд

Группа 5

Беларусь – Италия

14 марта, 21.00

Голландия – Бельгия

14 марта, 18.00

Положение команд: Беларусь – 0 очков (0 игр), Бельгия – 0 (0), Голландия – 0 (0), Италия – 0 (0).

Победители групп, а также семь лучших из восьми команд, занявших вторые места, получат путевки в финальный турнир, который пройдет с 13 по 19 мая в Хорватии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧЕ-2017 (U-17) Квалификация Элитный раунд Группа 5 Беларусь – Италия 14 марта, 21.00 Голландия – Бельгия 14 марта, 18.00 Положение команд: Беларусь – 0 очков (0 игр), Бельгия – 0...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Смотрим Лигу чемпионов в пабе «Клевер» вместе с Павлом Барановым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика