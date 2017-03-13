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ЧЕ-2017 (U-17). Квалификация. Элитный раунд. Беларусь против Италии
14.03.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
ЧЕ-2017 (U-17)
Квалификация
Элитный раунд
Группа 5
Беларусь – Италия
14 марта, 21.00
Голландия – Бельгия
14 марта, 18.00
Положение команд: Беларусь – 0 очков (0 игр), Бельгия – 0 (0), Голландия – 0 (0), Италия – 0 (0).
Победители групп, а также семь лучших из восьми команд, занявших вторые места, получат путевки в финальный турнир, который пройдет с 13 по 19 мая в Хорватии.
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ЧЕ-2017 (U-17) Квалификация Элитный раунд Группа 5 Беларусь – Италия 14 марта, 21.00 Голландия – Бельгия 14 марта, 18.00 Положение команд: Беларусь – 0 очков (0 игр), Бельгия – 0...
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