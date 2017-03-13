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Смотрим Лигу чемпионов в пабе «Клевер» вместе с Павлом Барановым
14.03.2017 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ирландский паб «Клевер» в среду организуют live-комментарий матча Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» от Павла Баранова.
Павел Баранов является штатным комментатором телеканала «Беларусь 5». Он работал на финальном матче Евро-2016, став лучшим комментатором турнира по результатам зрительского голосования. У посетителей заведения будет возможность неформального общения с известным журналистом до, в перерыве и после матча.
Напомним, первый матч «Манчестер Сити» – «Монако» закончился с зажигательным счетом 5:3 в пользу футболистов Пепа Гвардиолы. Повторится ли голевое безумие в Монако? Узнаем вместе!
Начало игры 15 марта в 22.45. Забронировать столики на это мероприятие можно по телефону +375 29 109 22 22. Паб «Клевер» находится по адресу ул. Гикало, 5. Спешите! Количество мест ограничено.
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Ирландский паб «Клевер» в среду организуют live-комментарий матча Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» от Павла Баранова.
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