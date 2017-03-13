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«Прессбол»: Рыжко неделю не тренируется с Ислочью
14.03.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно газете «Прессбол», защитник «Ислочи» Юрий Рыжков уже неделю не тренируется с командой. Также футболист не принял участия в товарищеском матче с «Лучом», который состоялся в минувшую субботу.
Напомним, фамилия Рыжко появилась в списке людей, которые проходят по делу о договорных матчах, который был
От комментариев по данной теме Рыжко отказался.
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Как стало известно газете «Прессбол», защитник «Ислочи» Юрий Рыжков уже неделю не тренируется с командой.
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