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«Прессбол»: Рыжко неделю не тренируется с Ислочью

14.03.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно газете «Прессбол», защитник «Ислочи» Юрий Рыжков уже неделю не тренируется с командой. Также футболист не принял участия в товарищеском матче с «Лучом», который состоялся в минувшую субботу.

Напомним, фамилия Рыжко появилась в списке людей, которые проходят по делу о договорных матчах, который был опубликован на сайте АБФФ 10 марта.

От комментариев по данной теме Рыжко отказался.

 
 
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Как стало известно газете «Прессбол», защитник «Ислочи» Юрий Рыжков уже неделю не тренируется с командой.

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