Как стало известно газете «Прессбол», защитник «Ислочи» Юрий Рыжков уже неделю не тренируется с командой. Также футболист не принял участия в товарищеском матче с «Лучом», который состоялся в минувшую субботу.

Напомним, фамилия Рыжко появилась в списке людей, которые проходят по делу о договорных матчах, который был опубликован на сайте АБФФ 10 марта.

От комментариев по данной теме Рыжко отказался.