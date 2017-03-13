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Начальник отдела информации СК Беларуси: «Публикация списка людей причастных к организации договорных матчей – это решение АБФФ»
14.03.2017 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Начальник отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь Сергей Кабакович прокомментировал корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу
– Следственный комитет, расследуя уголовные дела, устанавливает причины и условия совершения тех или иных преступлений. Уголовно-процессуальным законодательством закреплено право следователя вносить в адрес организаций представления о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
Следователь, в производстве которого находилось дело о договорных матчах, встречался с представителями АБФФ и лично довел до них представление. Оно подлежит рассмотрению федерацией с обязательным уведомлением о принятых мерах в месячный срок. В связи с этим вероятно АБФФ решила опубликовать данный список. Это их решение.
Мы не прятали это представление. Оно доводилось достаточно широкому кругу лиц в АБФФ, а также представителям высшей, первой и второй лиг отечественного чемпионата на соответствующей встрече. Что касается вопросов по содержанию списка, то его опубликовала АБФФ. Поэтому за соответствующими комментариями следует обращаться именно туда, – сказал Кабакович.
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Начальник отдела информации СК Беларуси: «Публикация списка людей причастных к организации договорных матчей – это решение АБФФ»
Начальник отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь Сергей Кабакович прокомментировал...
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