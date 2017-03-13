|
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лестер» примет «Севилью», «Ювентус» – «Порту»
14.03.2017 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» сыграет дома с «Севильей», а «Ювентус» – с «Порту».
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответные матчи
Первый матч: 1:2
Первый матч: 2:0
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» сыграет дома с «Севильей», а «Ювентус» – с «Порту».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии