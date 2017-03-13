﻿ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лестер» примет «Севилью», «Ювентус» – «Порту». 21.by
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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лестер» примет «Севилью», «Ювентус» – «Порту»

14.03.2017 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» сыграет дома с «Севильей», а «Ювентус» – с «Порту».

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Лестер Англия – Севилья Испания
Дата проведения
14 марта, 22.45, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 1:2

Ювентус Италия – Порту Португалия
Дата проведения
14 марта, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 2:0

 

 

 
 
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В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» сыграет дома с «Севильей», а «Ювентус» – с «Порту».

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