МИНСК, 14 мар — Sputnik. Белорусские биатлонистки Дарья Юркевич и Надежда Писарева завершили выступление в Кубке мира и не примут участие в девятом этапе в Осло-Холменколлене, сообщает Sputnik.

Накануне Юркевич, ставшая бронзовым призером этапа КМ в Эстерсунде в индивидуальной гонке , сообщила своим болельщикам, что одиночный микст в Контиолахти был ее последней гонкой в этом сезоне.

"Сегодня у меня был последний старт в сезоне, а может и не только в сезоне… Хочется много чего сказать, но лучше скажу спасибо всем, кто был рядом, поддерживал и верил! Жизнь расставит все и всех по своим местам! Всем желаю прекрасной весны!" — приводит слова Юркевич издание "Прессбол" .

Во вторник стало известно, что сезон досрочно решила завершить еще одна белорусская биатлонистка Надежда Писарева. "Сезон закончен. Всем спасибо, кто меня критиковал, поддерживал и верил в меня, семье, друзьям и болельщикам. Не все получалось, но в любом случае хотелось показать свой максимум. Будем работать", — написала биатлонистка в Facebook .

Напомним, что в личном зачете Кубка мира Писарева занимает 98-е место, а Юркевич — 64-я.

Без подводных камней

Заключительный этап КМ в Осло-Холменколлене (Норвегия) стартует в пятницу, 17 марта. Откроет программу соревнований женская спринтерская гонка. Как проинформировали ранее в Белорусской федерации биатлона, тренерский штаб уже определился с составом спортсменов, которые выступят в Норвегии.

"В женских соревнованиях Беларусь представят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Кристина Ильченко и Динара Алимбекова", — говорится в сообщении пресс-службы БФБ.

В БФБ пояснили, что для тренерского штаба не стало новостью решение Писаревой и Юркевич досрочно завершить сезон. Специалисты были готовы оперативно произвести замены в команде. Собеседники Sputnik обратили внимание, что замены в составе сборных по ходу сезона — это нормальная практика, к которой прибегают все команды.

"Здесь не стоит искать подводных камней. Тренерский штаб решил предоставить возможность выступить в Осло молодым спортсменкам Кристине Ильченко и Динаре Алимбековой, которые хорошо проявили себя на последнем этапе Кубка IBU", — пояснили в БФБ.

Напомним, девятый этап Кубка мира стартует в Осло 17 марта и завершится 19 марта. В программе соревнований шесть гокнок: спринты, пасьюты и масс-старты.