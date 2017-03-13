﻿ Руководство и тренерский штаб «Ислочи» отказываются до решения суда комментировать новые данные о договорных матчах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Руководство и тренерский штаб «Ислочи» отказываются до решения суда комментировать новые данные о договорных матчах

14.03.2017 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Руководство и тренерский штаб «Ислочи» отказываются до решения суда комментировать новые данные о договорных матчах. Об этом сообщается в материале газеты «Прессбол» «Проданный футбол» за подписью Сергея Азаркевича и Егора Бачило.

Напомним, в списке людей, проходящих по делу о договорных матчах, фигурирует 9 представителей «Ислочи» (Владимир Маковский, Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Александр Папуш, Юрий Рыжко, Александр Алумона, Иван Денисевич, Дмитрий Макар).

Также, напомним, в списке отсутствует Будаков, которого главный тренер команды Виталий Жуковский обвинил в сдаче матча.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство и тренерский штаб «Ислочи» отказываются до решения суда комментировать новые данные о договорных матчах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Биатлон: Писаревой и Юркевич нашли замену на гонки в Холменколлене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика