Руководство и тренерский штаб «Ислочи» отказываются до решения суда комментировать новые данные о договорных матчах. Об этом сообщается в материале газеты «Прессбол» «Проданный футбол» за подписью Сергея Азаркевича и Егора Бачило.

Напомним, в списке людей, проходящих по делу о договорных матчах, фигурирует 9 представителей «Ислочи» (Владимир Маковский, Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Александр Папуш, Юрий Рыжко, Александр Алумона, Иван Денисевич, Дмитрий Макар).

Также, напомним, в списке отсутствует Будаков, которого главный тренер команды Виталий Жуковский обвинил в сдаче матча.