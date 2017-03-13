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Руководство и тренерский штаб «Ислочи» отказываются до решения суда комментировать новые данные о договорных матчах
14.03.2017 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство и тренерский штаб «Ислочи» отказываются до решения суда комментировать новые данные о договорных матчах. Об этом сообщается в материале газеты «Прессбол» «Проданный футбол» за подписью Сергея Азаркевича и Егора Бачило.
Напомним, в
Также, напомним, в списке отсутствует Будаков, которого главный тренер команды Виталий Жуковский обвинил в сдаче матча.
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Руководство и тренерский штаб «Ислочи» отказываются до решения суда комментировать новые данные о договорных матчах
Руководство и тренерский штаб «Ислочи» отказываются до решения суда комментировать новые данные о договорных матчах.
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