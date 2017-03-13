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Разыгрывающий «Цмокаў» Джойс перешел в «Баварию»

14.03.2017 14:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Разыгрывающий «Цмокаў» Дрю Джойс перешел в «Баварию».

Соглашение рассчитано до конца сезона 2016/17. Решение было принято руководством клуба после личной просьбы защитника.

Генеральный директор «Цмокі-Мінск» Юрий Шакола прокомментировал переход защитника.

«Дрю поступило предложение от «Баварии», и мы решили не отказывать нашему игроку в возможности выступить в составе одного из лидеров чемпионата Германии. В оставшихся матчах Единой Лиги ВТБ больше игрового времени получат белорусские игроки», – сказал Шакола.

В 18 матчах в Единой Лиге ВТБ Дрю Джойс набирал в среднем 14.2 очка и 6.4 подбора. Также разыгрывающий провел 12 матчей в Кубке ФИБА, помогая команде 15.1 очка и 8.3 передачи.

В немецком чемпионате «Бавария» занимает третье место с 20 победами в 23 матчах.

 
 
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Разыгрывающий «Цмокаў» Дрю Джойс перешел в «Баварию».

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