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Юрий Чиж: «Боровский? Если подписали, значит верим в него»
14.03.2017 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владелец минского «Динамо» Юрий Чиж поделился мнением о подготовке команды к сезону.
– Боровский? Если подписали, значит верим в него.
- Верите, что готовы бороться за золото?
– Состав хороший, ровный. Ребята подготовились, было время. А дальше игры покажут, – сказал Чиж в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».
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Владелец минского «Динамо» Юрий Чиж поделился мнением о подготовке команды к сезону.
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