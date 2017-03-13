Владелец минского «Динамо» Юрий Чиж поделился мнением о подготовке команды к сезону.

– Боровский? Если подписали, значит верим в него.

- Верите, что готовы бороться за золото?

– Состав хороший, ровный. Ребята подготовились, было время. А дальше игры покажут, – сказал Чиж в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».