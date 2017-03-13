﻿ Сергей Булыненок: «Хочу передать привет участникам и организатором договорных матчей. Полкоманды старается, грубо говоря, жопу рвет, а другие спокойно сливают матч». 21.by
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Сергей Булыненок: «Хочу передать привет участникам и организатором договорных матчей. Полкоманды старается, грубо говоря, жопу рвет, а другие спокойно сливают матч»

14.03.2017 15:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-футболист «Ошмян» Сергей Булыненок в беседе корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем передал привет организаторам договорных матчей.

– Все вопросы с правохранительными органами мы решили.

Хочу отдельно передать привет всем участникам и организаторам договорных матчей. Как же наверное много вы заработали на предательстве своей любимой игры, партнеров по команде, тренеров и, самое главное, болельщиков. Они ведь платят за поход на стадион, чтобы посмотреть честный и искренний футбол, а, оказывается, он таким не является.

Полкоманды старается, грубо говоря, жопу рвет, а другие спокойно сливают матч. Наверное, «приятно» было смотреть всем в глаза после таких матчей. Вы, наверное, счастливы, что заработали эти деньги.

Напоследок хочу сказать: любите футбол, а не деньги в нем. Я за искренний футбол, – сказал Булыненок.

Отметим, что Булыненок не оказался в списке организаторов договорных матчей, опубликованном АБФФ.

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Экс-футболист «Ошмян» Сергей Булыненок в беседе корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем передал привет организаторам договорных матчей.

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