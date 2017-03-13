Могилевский «Днепр» опубликовал фициальное заявление по поводу появившейся информации о подозрительном матче с участием могилевской команды.

«В связи с появившейся информацией о том, что матч «Днепр» – «Ошмяны» (25.06.2016) попал в число подозрительных по мнению Следственного комитета Республики Беларусь, официально заявляем:

– со стороны Следственного комитета Республики Беларуси и Ассоциации «Белорусская федерация футбола» нет никаких претензий в отношении футбольного клуба «Днепр». Относительно выше отмеченного матча все претензии относятся к футбольному клубу «Ошмяны».

Футбольный клуб «Днепр» не имеет никакого отношения к организации договорных матчей! Мы за честный футбол!» – говорится в заявлении клуба.