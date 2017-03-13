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«Днепр»: «Мы не имеем никакого отношения к организации договорных матчей! Мы за честный футбол!»
14.03.2017 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Могилевский «Днепр» опубликовал фициальное заявление по поводу появившейся информации о подозрительном матче с участием могилевской команды.
«В связи с появившейся информацией о том, что матч «Днепр» – «Ошмяны» (25.06.2016) попал в число подозрительных по мнению Следственного комитета Республики Беларусь, официально заявляем:
– со стороны Следственного комитета Республики Беларуси и Ассоциации «Белорусская федерация футбола» нет никаких претензий в отношении футбольного клуба «Днепр». Относительно выше отмеченного матча все претензии относятся к футбольному клубу «Ошмяны».
Футбольный клуб «Днепр» не имеет никакого отношения к организации договорных матчей! Мы за честный футбол!» – говорится в заявлении клуба.
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Могилевский «Днепр» опубликовал фициальное заявление по поводу появившейся информации о подозрительном матче с участием могилевской команды.
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