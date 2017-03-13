﻿ «Андерлетх» – АПОЭЛ. Бригада Кульбакова обслужит матч 1/8 Лиги Европы. 21.by
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«Андерлетх» – АПОЭЛ. Бригада Кульбакова обслужит матч 1/8 Лиги Европы

14.03.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская бригада судей во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Андерлехт» – АПОЭЛ (первый матч 1:0).

Помощниками Кульбакова будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко, дополнительными ассистентами – Денис Щербаков и Виктор Шимусик, четвертый арбитр – Юрий Хомченко.

Встреча «Андерлехт» – АПОЭЛ пройдет 16 марта в Брюсселе.

 
 
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Белорусская бригада судей во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Андерлехт» – АПОЭЛ (первый матч 1:0).

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