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«Андерлетх» – АПОЭЛ. Бригада Кульбакова обслужит матч 1/8 Лиги Европы
14.03.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская бригада судей во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Андерлехт» – АПОЭЛ (первый матч 1:0).
Помощниками Кульбакова будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко, дополнительными ассистентами – Денис Щербаков и Виктор Шимусик, четвертый арбитр – Юрий Хомченко.
Встреча «Андерлехт» – АПОЭЛ пройдет 16 марта в Брюсселе.
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Белорусская бригада судей во главе с Алексеем Кульбаковым обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Андерлехт» – АПОЭЛ (первый матч 1:0).
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