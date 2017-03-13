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Михаил Захаров: «Руководители белорусского хоккея где-то сидят, их все устраивает, а мы опускаемся все ниже»

14.03.2017 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров призвал реформировать экстралигу.

- В четвертьфиналах плей-офф все вышло предсказуемо?

– Да, все было ясно. Уже давно говорю, что нужно переходить на розыгрыш с шестью командами, а не мучаться. Никому не нужны проходные матчи.

- То есть нужно сократить экстралигу до шести клубов?

– Это бы бы недобор… Надо играть с русскими хоккеистами. МХЛ, ВХЛ – вот куда нужно двигаться. Это лучший вариант. А так мы сейчас возвращаемся к тому чемпионату, который у нас в стране был в 1998 году. Если продолжим в том же духе, то и вовсе получим 1996 год, когда за победу реально боролись лишь две команды.

- «Юность» будет пытаться уехать в Россию?

– Это должны решать руководители. Проблема в том, что у нас многие люди, которые занимаются такими вопросами, пришли не из хоккея. Мне кажется было бы хорошо, если бы сейчас какой-то значимый пост занял Константин Кольцов, ведь это игрок с большим именем. А то проходят какие-то пресс-конференции руководителей, а я даже не знаю, что за люди там отвечают на вопросы. Получается, что хоккеист с таким авторитетом как у Кольцова, который поиграл в НХЛ, не нужен белорусскому хоккею. Даже смешно.

- Лучше воссоздать ВЕХЛ или заявить второй белорусский клуб в КХЛ?

– Лучше играть против русских хоккеистов. 50 болельщиков приходило на матчи первого раунда плей-офф. В полуфинале на трибунах народа стало больше, но все равно, это не показатель зрительского интереса. Руководители не могут признать, что нужно что-то менять. Они где-то сидят, их все устраивает, а мы опускаемся все ниже. В НХЛ есть представители почти всех стран, где развит хоккей: австрийцы, словаки, норвежцы, французы, датчане… У нас там ни одного игрока, за исключением травмированного Михаила Грабовского. Но вы сами знаете, что это пока номинальный контракт, – сказал Захаров.

 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров призвал реформировать экстралигу.

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