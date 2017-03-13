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Борисовский БАТЭ подпишет молодого финского нападающего

14.03.2017 18:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Футбольный клуб БАТЭ (Борисов) подпишет соглашение с финским нападающим Яссе Туоминен, сообщили Sputnik в пресс-службе "желто-синих".

Борисовский БАТЭ подпишет молодого финского нападающего
© Sputnik / Виктор Толочко
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В феврале 22-летний футболист прибыл на просмотр в БАТЭ, проходившего тренировочный сбор в Турции. В начале марта Туоминен покинул команду и улетел на родину. Однако переговоры о трансфере молодого форварда продолжались.

"Между ФК "Лахти" и ФК БАТЭ достигнута договоренность о переходе в стан "желто-синих" 21-летнего финского нападающего Яссе Туоминена", — сообщили в БАТЭ.

Туоминен в прошлом сезоне выступал в Финляндии за "Лахти" и в 27 матчах забил 10 мячей. Вместе с командой он завоевал Кубок лиги. В составе сборной футболист провел два матча, результативными действиями не отличился.

Ранее главный тренер БАТЭ Александра Ермакович заявил, что Туоминен обладает "отличной скоростью". По его словам, финский нападающий хорош в единоборствах, вынослив. "Много хороших качеств", — заключил специалист, подчеркнув, что качества Туоминена могут усилить игру БАТЭ. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Футбольный клуб БАТЭ (Борисов) подпишет соглашение с финским нападающим Яссе Туоминен, сообщили Sputnik в пресс-службе "желто-синих". ...

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