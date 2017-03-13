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Мэтт Эллисон: «Провели хороший регулярный сезон, но после такого плей-офф те успехи уже ничего не значат»

14.03.2017 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард минского «Динамо» Мэтт Эллисон подвел итоги сезона.

– Какой была атмосфера в раздевалке после пятой встречи?

– Разочарование. Крэйг Вудкрофт не кричал — но четко объяснил, что мы делали не так. Тренеры разработали хороший план на игру, однако мы допустили много ошибок, и соперник этим воспользовался.

– Может, команда испытывала чрезмерное давление?

– Не знаю. В матчах на вылет все ощущают повышенную ответственность, и наши оппоненты тоже. Все хотят побеждать и показать максимум. У нас просто не получилось. Даже сейчас говорить об этом трудно. Провели хороший регулярный сезон, но после такого плей-офф те успехи уже ничего не значат. Все-таки в профессиональном спорте игры на вылет — это главное.

– Справедливо ли то, что несколько матчей могут испортить все впечатление о приличном сезоне?

– Как уж есть. По сути, «регулярка» — лишь репетиция перед плей-офф. Ее цель — отделить команды, у которых остается возможность завоевать трофей, от тех, у которых ее нет. По итогам чемпионата мы отстали от Ярославля всего на пять очков, поэтому чувствовали: шанс есть, – сказал хоккеист.

 

 
 
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