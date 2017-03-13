﻿ Ессе Туоминен: «Победы над «Баварией» и «Ромой» говорят сами за себя. Рад, что стал частью БАТЭ». 21.by
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Ессе Туоминен: «Победы над «Баварией» и «Ромой» говорят сами за себя. Рад, что стал частью БАТЭ»

14.03.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новичок БАТЭ Ессе Туоминен поделился подробностями перехода в клуб.

– Для меня переход в БАТЭ – большой шаг вперед. Клуб из Борисова хорошо известен в Европе благодаря выступлениям в турнирах под эгидой УЕФА. Победы над «Баварией» и «Ромой» говорят сами за себя. Рад, что стал частью этой команды. Я уже провел в ней некоторое время, и атмосфера мне очень понравилась. Игроки, тренеры, президент клуба были очень приветливы.

Благодарен «Лахти» за все, что он сделал для меня. Особое спасибо за понимание. Мой трансфер был не из легких, но я очень хотел попасть в БАТЭ. Не поехал на сбор в Испанию с «Лахти», так как был уверен, что переговоры закончатся успешно. Спасибо руководству БАТЭ за терпение.

Сейчас я хочу прогрессировать с каждой тренировкой. Буду рад поскорее прибыть в Беларусь и сыграть на «Борисов-Арене». Постараюсь помочь команде достичь всех поставленных целей. Понимаю, что это не только большая возможность, но и большая проверка для меня. Приложу максимум усилий, чтобы доказать болельщикам БАТЭ, что я хороший футболист, – сказал Туоминен.

 
 
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Новичок БАТЭ Ессе Туоминен поделился подробностями перехода в клуб.

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