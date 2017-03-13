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Болельщики минского "Динамо" назвали Скривенса лучшим игроком сезона

14.03.2017 18:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Болельщики хоккейного клуба "Динамо-Минск" назвали голкипера команды Бена Скривенса лучшим игроком девятого сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Болельщики минского "Динамо" назвали Скривенса лучшим игроком сезона
Sputnik / Артем Бордовский
Видеофакт: ХК "Динамо" дал мастер-класс и сыграл с болельщиками

Минчане завершили выступление в КХЛ в начале марта, потерпев поражение в плей-офф Кубка Гагарина от ярославского "Локомотива" (1:4).

"Весь сезон после каждого матча вы голосовали на нашем сайте за лучшего игрока поединка. Сегодня мы суммируем ваши голоса, чтобы определить лучшего игрока сезона 2016/17. Лидером болельщицкого голосования ожидаемо стал голкипер Бен Скривенс. Страж наших ворот набрал 28% голосов!" — рассказали пресс-службе "Динамо".

В топ-10 также попали Александр Матерухин (6.6%), Роб Клинкхаммер (6.5%), Фредрик Петтерссон (5.8%), Александр Павлович (5.3%), Кевин Лаланд (5.2%), Мэтт Эллисон (4.2%), Андрей Степанов (4.1%), Дмитрий Амброжейчик (3.1%), Аарон Палушай (2.7%).

Напомним, 29-летний Скривенс подписал контракт с "бело-синим" в июле прошлого года. До этого канадский голкипер выступал за клубы НХЛ и АХЛ, в частности "Монреаль", "Бейкерсфилд Кондорс" и "Сент Джонс Айс Кэпс".

Согласно информации, размещенной на сайте КХЛ, Скривенс в нынешнем сезоне провел за "Динамо" 60 матчей, в которых пропустил 139 шайб и совершил 1510 сэйвов. Процент отражения бросков вратаря составил 91,6. Кроме того, канадец является третьим в списке голкиперов по количеству "сухих" матчей в регулярном чемпионате — восемь. Первое место у Александра Еремнко из московского "Динамо" (9), второе Игоря Шестеркина из СКА (8).

 
Теги: Минск
 
 
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В топ1- лучших игроков сезона по мнению болельщиков также попал и Кевин Лаланд, который практически не играл "регулярке".

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