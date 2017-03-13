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Болельщики минского "Динамо" назвали Скривенса лучшим игроком сезона
14.03.2017 18:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Болельщики хоккейного клуба "Динамо-Минск" назвали голкипера команды Бена Скривенса лучшим игроком девятого сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".
Sputnik / Артем Бордовский
Минчане завершили выступление в КХЛ в начале марта,
"Весь сезон после каждого матча вы голосовали на нашем сайте за лучшего игрока поединка. Сегодня мы суммируем ваши голоса, чтобы определить лучшего игрока сезона 2016/17. Лидером болельщицкого голосования ожидаемо стал голкипер Бен Скривенс. Страж наших ворот набрал 28% голосов!" — рассказали пресс-службе "Динамо".
В топ-10 также попали Александр Матерухин (6.6%), Роб Клинкхаммер (6.5%), Фредрик Петтерссон (5.8%), Александр Павлович (5.3%), Кевин Лаланд (5.2%), Мэтт Эллисон (4.2%), Андрей Степанов (4.1%), Дмитрий Амброжейчик (3.1%), Аарон Палушай (2.7%).
Напомним, 29-летний
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В топ1- лучших игроков сезона по мнению болельщиков также попал и Кевин Лаланд, который практически не играл "регулярке".
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