МИНСК, 14 мар — Sputnik. Болельщики хоккейного клуба "Динамо-Минск" назвали голкипера команды Бена Скривенса лучшим игроком девятого сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Минчане завершили выступление в КХЛ в начале марта, потерпев поражение в плей-офф Кубка Гагарина от ярославского "Локомотива" (1:4) .

"Весь сезон после каждого матча вы голосовали на нашем сайте за лучшего игрока поединка. Сегодня мы суммируем ваши голоса, чтобы определить лучшего игрока сезона 2016/17. Лидером болельщицкого голосования ожидаемо стал голкипер Бен Скривенс. Страж наших ворот набрал 28% голосов!" — рассказали пресс-службе "Динамо".

В топ-10 также попали Александр Матерухин (6.6%), Роб Клинкхаммер (6.5%), Фредрик Петтерссон (5.8%), Александр Павлович (5.3%), Кевин Лаланд (5.2%), Мэтт Эллисон (4.2%), Андрей Степанов (4.1%), Дмитрий Амброжейчик (3.1%), Аарон Палушай (2.7%).

Напомним, 29-летний Скривенс подписал контракт с "бело-синим" в июле прошлого года . До этого канадский голкипер выступал за клубы НХЛ и АХЛ, в частности "Монреаль", "Бейкерсфилд Кондорс" и "Сент Джонс Айс Кэпс".

Согласно информации, размещенной на сайте КХЛ , Скривенс в нынешнем сезоне провел за "Динамо" 60 матчей, в которых пропустил 139 шайб и совершил 1510 сэйвов. Процент отражения бросков вратаря составил 91,6. Кроме того, канадец является третьим в списке голкиперов по количеству "сухих" матчей в регулярном чемпионате — восемь. Первое место у Александра Еремнко из московского "Динамо" (9), второе Игоря Шестеркина из СКА (8).