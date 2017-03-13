﻿ Мэтт Эллисон: «В «Динамо» будут перестановки – может, поменяют одного игрока, а может, десятерых. Но мне хочется остаться». 21.by
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Мэтт Эллисон: «В «Динамо» будут перестановки – может, поменяют одного игрока, а может, десятерых. Но мне хочется остаться»

14.03.2017 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард минского «Динамо» Мэтт Эллисон рассказал, что хочет остаться в белорусскому клубе.

– Остаешься в «Динамо»?

– Контракт действует еще год, так что надеюсь. Конечно, в составе будут перестановки — может, поменяют одного игрока, а может, десятерых. Это решать руководству. Но мне хочется остаться, – сказал Эллисон.

 

 
 
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Форвард минского «Динамо» Мэтт Эллисон рассказал, что хочет остаться в белорусскому клубе.

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