Форвард минского «Динамо» Мэтт Эллисон рассказал, что хочет остаться в белорусскому клубе.

– Остаешься в «Динамо»?

– Контракт действует еще год, так что надеюсь. Конечно, в составе будут перестановки — может, поменяют одного игрока, а может, десятерых. Это решать руководству. Но мне хочется остаться, – сказал Эллисон.