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Мэтт Эллисон: «В «Динамо» будут перестановки – может, поменяют одного игрока, а может, десятерых. Но мне хочется остаться»
14.03.2017 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард минского «Динамо» Мэтт Эллисон рассказал, что хочет остаться в белорусскому клубе.
– Остаешься в «Динамо»?
– Контракт действует еще год, так что надеюсь. Конечно, в составе будут перестановки — может, поменяют одного игрока, а может, десятерых. Это решать руководству. Но мне хочется остаться, – сказал Эллисон.
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Мэтт Эллисон: «В «Динамо» будут перестановки – может, поменяют одного игрока, а может, десятерых. Но мне хочется остаться»
Форвард минского «Динамо» Мэтт Эллисон рассказал, что хочет остаться в белорусскому клубе.
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