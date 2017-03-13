Защитник сборной Черногории Марко Симич подписал контракт с «Ростовом».

Соглашение желто-синих с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона с возможностью дальнейшего продления.

Нынешний сезон Симич начинал в «Хапоэле» из Тель-Авива, однако покинул клуб зимой, став свободным агентом.

С 2011 по 2012 год он выступал за БАТЭ, дважды становился чемпионом Беларуси и играл в Лиге чемпионов.