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Бывший защитник БАТЭ Симич перешел в «Ростов»

14.03.2017 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник сборной Черногории Марко Симич подписал контракт с «Ростовом».

Соглашение желто-синих с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона с возможностью дальнейшего продления.

Нынешний сезон Симич начинал в «Хапоэле» из Тель-Авива, однако покинул клуб зимой, став свободным агентом.

С 2011 по 2012 год он выступал за БАТЭ, дважды становился чемпионом Беларуси и играл в Лиге чемпионов.

 
 
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Защитник сборной Черногории Марко Симич подписал контракт с «Ростовом».

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