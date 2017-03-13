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Сергей Боровский: «Болельщики? Все зависит от каждого из нас. Сможем дальше контактировать или нет»
14.03.2017 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский поделился мнением о взаимоотношениях с болельщиками.
«Всегда есть недопонимание, к сожалению. Поэтому все зависит от каждого из нас: сможем дальше контактировать или нет. Все завоевывается не командой, а всеми вместе: и клубом, и игроками, и болельщиками. Когда это единство есть, то оно распространяется на все поле, на весь турнир.
У Бреста хорошие игроки и команда. У «Шахтера» подбирается хороший коллектив. Этот чемпионат должен быть поинтереснее других.», – сказал Боровский в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский поделился мнением о взаимоотношениях с болельщиками.
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