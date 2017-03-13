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Сергей Боровский: «Болельщики? Все зависит от каждого из нас. Сможем дальше контактировать или нет»

14.03.2017 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский поделился мнением о взаимоотношениях с болельщиками.

«Всегда есть недопонимание, к сожалению. Поэтому все зависит от каждого из нас: сможем дальше контактировать или нет. Все завоевывается не командой, а всеми вместе: и клубом, и игроками, и болельщиками. Когда это единство есть, то оно распространяется на все поле, на весь турнир.

У Бреста хорошие игроки и команда. У «Шахтера» подбирается хороший коллектив. Этот чемпионат должен быть поинтереснее других.», – сказал Боровский в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

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Теги: Брест
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский поделился мнением о взаимоотношениях с болельщиками.

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