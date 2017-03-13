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Квалификация Евро (U-17). Италия разгромила Беларусь

14.03.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках квалификации Евро (U-17) Беларусь играет с Италией.

Квалификация Евро (U-17)

Грусбеек, Голландия

Беларусь (U-17) – Италия (U-17) 0:3 (0:0, 0:3)

Голы: 0:1 – 42 Кин, 0:2 – 62 Кин, 0:3 – 73 Мерола.

14 марта, 21.00

 
 
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В рамках квалификации Евро (U-17) Беларусь играет с Италией.

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