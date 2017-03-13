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Квалификация Евро (U-17). Италия разгромила Беларусь
14.03.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках квалификации Евро (U-17) Беларусь играет с Италией.
Квалификация Евро (U-17)
Грусбеек, Голландия
Беларусь (U-17) – Италия (U-17) 0:3 (0:0, 0:3)
Голы: 0:1 – 42 Кин, 0:2 – 62 Кин, 0:3 – 73 Мерола.
14 марта, 21.00
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В рамках квалификации Евро (U-17) Беларусь играет с Италией.
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