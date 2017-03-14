Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что уровень чемпионата Беларуси падает.

«Мы сегодня возвращаемся в 98-й год. А будет скоро 96-й, когда две команды останется. Тут надо стыдиться большим руководителям. Проблема в том, что мало у нас в хоккее именно хоккейных специалистов. У нас такие как Кольцов должны в хоккее работать. А то бывают пресс-конференции, а я там людей не знаю, кто там сидит. То же самое Калюжный. Люди с таким авторитетом и не нужны хоккею белорусскому. Это смешно, конечно.

50 зрителей сидят первом раунде. Здесь чуть больше пришло. Ну это же не показатель. Если бы ли бы интересные игры. Да, руководители не могут признать: да, надо что-то делать. Они уселись и их все устраивает. А мы все вниз, вниз и вниз.

Мне принесли интересную статью. Сколько хоккеистов играет в НХЛ. Там все есть. Кроме белорусов. Три австрийца, три француза, словаки, словенцы. Там все есть! Но, к сожалению, ни одного белорусского хоккеиста. Только Миша Грабовский. Но сами знаете. Это пока номинальный контракт.

Нам уже давно надо на 6 команд переходить в плей-офф и не мучиться. Зачем нужны эти проходные игры? Никому они не нужны.

Надо играть с русскими хоккеистами. Как МХЛ, ВХЛ», – сказал Захаров в эфире программы «Спорт кадр».