Директор ГУ «Республиканский научно практический центр спорта» Геннадий Загородный рассказал о строительстве нового центра спортивной медицины.

«Согласно указу президента, сумма, которая оговаривалась, это порядка 12 млн евро.

Строительство может быть завершено к 2019 году, к началу Европейских игр в Беларуси», – сказал Загородный в эфире программы «Спорт кадр».

Напомним, в Минске проводится реконструкция стадиона «Динамо», который также примет Европейские игры.

Реконструируется также спортивно-стрелковый комплекс в Уручье, многопрофильный спортивный зал Республиканского училища олимпийского резерва, инженерные сети и благоустройство Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки».

Ранее сообщалось о том, что затраты на проведение Европейских игр не превысят 40 млн евро .

Лукашенко подписал указ о строительстве Республиканского центра спортивной медицины