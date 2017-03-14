﻿ Строительство нового РНПЦ обойдется Беларуси в 12 млн евро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Строительство нового РНПЦ обойдется Беларуси в 12 млн евро

14.03.2017 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Директор ГУ «Республиканский научно практический центр спорта» Геннадий Загородный рассказал о строительстве нового центра спортивной медицины.

«Согласно указу президента, сумма, которая оговаривалась, это порядка 12 млн евро.  

Строительство может быть завершено к 2019 году, к началу Европейских игр в Беларуси», – сказал Загородный в эфире программы «Спорт кадр».

Напомним, в Минске проводится реконструкция стадиона «Динамо», который также примет Европейские игры.

Реконструируется также спортивно-стрелковый комплекс в Уручье, многопрофильный спортивный зал Республиканского училища олимпийского резерва, инженерные сети и благоустройство Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки».

Ранее сообщалось о том, что затраты на проведение Европейских игр не превысят 40 млн евро.

Лукашенко подписал указ о строительстве Республиканского центра спортивной медицины 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор ГУ «Республиканский научно практический центр спорта» Геннадий Загородный рассказал о строительстве нового центра спортивной медицины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Лукашенко подписал указ о строительстве РНПЦ, стрелкового комплекса в Уручье, спортивный зал РУОРа, а также о благоустройстве Стаек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика