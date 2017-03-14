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Строительство нового РНПЦ обойдется Беларуси в 12 млн евро
14.03.2017 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор ГУ «Республиканский научно практический центр спорта» Геннадий Загородный рассказал о строительстве нового центра спортивной медицины.
«Согласно указу президента, сумма, которая оговаривалась, это порядка 12 млн евро.
Строительство может быть завершено к 2019 году, к началу Европейских игр в Беларуси», – сказал Загородный в эфире программы «Спорт кадр».
Напомним, в Минске проводится реконструкция стадиона «Динамо», который также примет Европейские игры.
Реконструируется также спортивно-стрелковый комплекс в Уручье, многопрофильный спортивный зал Республиканского училища олимпийского резерва, инженерные сети и благоустройство Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки».
Ранее сообщалось о том, что затраты на проведение Европейских игр
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Директор ГУ «Республиканский научно практический центр спорта» Геннадий Загородный рассказал о строительстве нового центра спортивной медицины.
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