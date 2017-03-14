МИНСК, 14 мар — Sputnik. Вход на матч Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Австрии будет свободным, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.



© Sputnik / Виктор Толочко Кубок Федерации: белоруски и швейцарки сыграют на "Чижовка-Арене"

Встреча второго раунда 1-й Евро-Африканской группы неофициального командного чемпионата мира пройдет 7-9 апреля на крытом корте минского Дворца тенниса.

"Мы приглашаем на трибуны всех желающих, чтобы поддержать Илью Ивашко, Егора Герасимова, Максима Мирного, Ярослава Шило, капитан команды — Владимир Волчков, в этой нелегкой борьбе! Вас ждет не только захватывающее зрелище на корте, но и розыгрыши призов от команд! Приходите всей семьей! Вход на матчи абсолютно свободный!" — рассказали в БТФ.

Напомним, в феврале белорусы взяли верх на теннисистами из Руманынии — 3:2. Австрийцы в первом раунде не играли.

Программа матча:

7 апреля, 10:45 — официальная церемония открытия матча, после которой состоятся две встречи в одиночном разряде

8 апреля, 12:50 — церемония представления команд, 13:00 — матч в парном разряде

9 апреля, 11:00 — два матча в одиночном разряде

В мировом командном рейтинге сборная Беларуси занимает сейчас 31-е место, Австрия — 34-е.