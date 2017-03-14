|
Кубок Дэвиса: на матч Беларусь – Австрия вход будет бесплатным
14.03.2017 20:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Вход на матч Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Австрии будет свободным, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.
© Sputnik / Виктор Толочко
Встреча второго раунда 1-й Евро-Африканской группы неофициального командного чемпионата мира пройдет 7-9 апреля на крытом корте минского Дворца тенниса.
"Мы приглашаем на трибуны всех желающих, чтобы поддержать Илью Ивашко, Егора Герасимова, Максима Мирного, Ярослава Шило, капитан команды — Владимир Волчков, в этой нелегкой борьбе! Вас ждет не только захватывающее зрелище на корте, но и розыгрыши призов от команд! Приходите всей семьей! Вход на матчи абсолютно свободный!" — рассказали в БТФ.
Напомним, в феврале белорусы взяли верх на теннисистами из Руманынии — 3:2. Австрийцы в первом раунде не играли.
Программа матча:
В мировом командном рейтинге сборная Беларуси занимает сейчас 31-е место, Австрия — 34-е.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы и австрийцы впервые встретятся в рамках чемпионата мира среди мужских национальных команд.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии