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Кубок Дэвиса: на матч Беларусь – Австрия вход будет бесплатным

14.03.2017 20:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Вход на матч Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Австрии будет свободным, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.

Кубок Дэвиса: на матч Беларусь – Австрия вход будет бесплатным
© Sputnik / Виктор Толочко
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Встреча второго раунда 1-й Евро-Африканской группы неофициального командного чемпионата мира пройдет 7-9 апреля на крытом корте минского Дворца тенниса.

"Мы приглашаем на трибуны всех желающих, чтобы поддержать Илью Ивашко, Егора Герасимова, Максима Мирного, Ярослава Шило, капитан команды — Владимир Волчков, в этой нелегкой борьбе! Вас ждет не только захватывающее зрелище на корте, но и розыгрыши призов от команд! Приходите всей семьей! Вход на матчи абсолютно свободный!" — рассказали в БТФ.

Напомним, в феврале белорусы взяли верх на теннисистами из Руманынии — 3:2. Австрийцы в первом раунде не играли.  

Программа матча:

  • 7 апреля, 10:45 — официальная церемония открытия матча, после которой состоятся две встречи в одиночном разряде
  • 8 апреля, 12:50 — церемония представления команд, 13:00 — матч в парном разряде
  • 9 апреля, 11:00 — два матча в одиночном разряде

В мировом командном рейтинге сборная Беларуси занимает сейчас 31-е место, Австрия — 34-е.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы и австрийцы впервые встретятся в рамках чемпионата мира среди мужских национальных команд.

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