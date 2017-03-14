﻿ НХЛ. «Вашингтон» принимает «Миннесоту», «Чикаго» в гостях у «Монреаля» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НХЛ. «Вашингтон» принимает «Миннесоту», «Чикаго» в гостях у «Монреаля» и другие матчи

15.03.2017 00:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Миннесота 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Дата проведения
15 марта, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Шмидт ( Бэкстрем, Овечкин)
2:0 – 34 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон)
3:0 – 37 Кузнецов (Карлсон, Бэкстрем)
3:1 – 40 Дамба (Гранлунд)
3:2 – 44 Э.Стаал (Сутер, Койву)
4:2 – 54 Бигл (Орлов)

 

Каролина – Айлендерс 2:3 (1:0, 1:2, 0:0)
Дата проведения
15 марта, 02.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Нордстрем (Валльмарк, Стемпняк)
2:0 – 20 Линдхольм ()
2:1 – 38 Хо-Сэнг (Кулемин)
2:2 – 39 Чимера (де Хаан, Клаттербак)
2:3 – 60 Таварес (Ледди, Хо-Сэнг)

 

Монреаль – Чикаго 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Дата проведения
15 марта, 02.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Кэйн (Ялмарссон, Анисимов)
0:2 – 30 Одуя ()
0:3 – 40 Панарин (Кэйн, Шмальц)
1:3 – 52 Байрон (Дэвидсон, Галлахер)
2:3 – 56 Уэбер (Радулов, Гальченюк)
2:4 – 58 Тэйвс (Кит, Кэйн)

 

Оттава – Тампа-Бэй 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)
Дата проведения
15 марта, 02.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Пойнт (Дотчин, Коберн)
1:1 – 22 Уинджелс ()
1:2 – 64 Хедман (Палат)

 

Флорида – Торонто 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)
Дата проведения
15 марта, 02.30, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Барков (Юбердо)
2:0 – 10 Сивиур (Мэтисон, Маккензи)
2:1 – 13 Комаров (В. Нюландер)
3:1 – 14 Маршессо (Ванек)
4:1 – 24 Маршессо (Ванек, Барков)
5:1 – 36 Смит (Йэндл)
5:2 – 38 Сошников (Бойл, Мартин)
6:2 – 39 Йокинен (Трочек, Ванек)
7:2 – 42 Йэндл (Трочек, Ванек)

 

Эдмонтон – Даллас 5:1 (3 период)
Дата проведения
15 марта, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Пулио (Кэссиан)
2:0 – 18 Клефбом (Драйзайтль, Лучич)
3:0 – 22 Нерс ()
3:1 – 25 Ричи (Крэкнелл, Маккензи)
4:1 – 29 Деарнэ (Секера, Слепышев)
5:1 – 31 Марун (Драйзайтль)

 

Лос-Анджелес – Аризона 0:0 (1 период)
Дата проведения
15 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Баффало 0:1 (1 период)
Дата проведения
15 марта, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Айкел (Джорджес, Моулсон)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Мирослав Хлебосолов подписал профессиональный контракт с «Леванте»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика