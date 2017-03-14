18-летний белорусский форвард Мирослав Хлебосолов корреспонденту Tribuna.com подтвердил информацию о том, что он подписал профессиональный контракт с «Леванте».

Срок соглашения – 2 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мирослав обучается в академии испанского клуба с 2015 года.

Соответственно, по достижении 18-летнего возраста белорус получил возможность подписать профессиональный контракт.

Напомним, «Леванте» выступает в Сегунде.