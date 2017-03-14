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Мирослав Хлебосолов подписал профессиональный контракт с «Леванте»
15.03.2017 00:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
18-летний белорусский форвард Мирослав Хлебосолов корреспонденту Tribuna.com подтвердил информацию о том, что он подписал профессиональный контракт с «Леванте».
Срок соглашения – 2 года.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Мирослав обучается в академии испанского клуба с 2015 года.
Соответственно, по достижении 18-летнего возраста белорус получил возможность подписать профессиональный контракт.
Напомним, «Леванте» выступает в Сегунде.
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18-летний белорусский форвард Мирослав Хлебосолов корреспонденту Tribuna.com подтвердил информацию о том, что он подписал профессиональный контракт с «Леванте».
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