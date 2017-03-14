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Минское «Динамо» стало вторым по посещаемости клубом Европы

15.03.2017 07:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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IIHF опубликовала ежегодный отчет посещаемости европейских клубов по итогам сезона 2016/17. Минское «Динамо» заняло второе место в рейтинге, уступив лишь многолетнему лидеру – швейцарскому «Берну».

1. «Берн» (Швейцария) – 16 399
2. «Динамо» Минск (Беларусь, КХЛ) – 13 230
3. «Кельнер Хайе» (Германия) – 12 662
4. «Айсбэрен» Берлин (Германия) – 12 052
5. СКА Санкт-Петербург (Россия, КХЛ) – 11 735
6. «Адлер» Мангейм (Германия) – 10 812
7. «Йокерит» Хельсинки (Финляндия, КХЛ) – 9 610
8. «Цюрих Лайонс» (Швейцария) – 9 214
9. «Слован» Братислава (Словакия, КХЛ) – 9 104
10. «Фрелунда» Гетеборг (Швеция) – 9 029

Отметим, в расчет бралась средняя посещаемость по итогам регулярных чемпионатов.

По итогам сезона 2016/17 «зубры» также стали лучшей командой КХЛ по посещаемости

Отметим, год назад минское «Динамо» заняло шестое место в рейтинге самых посещаемых клубов Европы и второе место среди команд КХЛ.

 
Теги: Минск
 
 
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IIHF опубликовала ежегодный отчет посещаемости европейских клубов по итогам сезона 2016/17.

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