IIHF опубликовала ежегодный отчет посещаемости европейских клубов по итогам сезона 2016/17. Минское «Динамо» заняло второе место в рейтинге, уступив лишь многолетнему лидеру – швейцарскому «Берну».

1. «Берн» (Швейцария) – 16 399

2. «Динамо» Минск (Беларусь, КХЛ) – 13 230

3. «Кельнер Хайе» (Германия) – 12 662

4. «Айсбэрен» Берлин (Германия) – 12 052

5. СКА Санкт-Петербург (Россия, КХЛ) – 11 735

6. «Адлер» Мангейм (Германия) – 10 812

7. «Йокерит» Хельсинки (Финляндия, КХЛ) – 9 610

8. «Цюрих Лайонс» (Швейцария) – 9 214

9. «Слован» Братислава (Словакия, КХЛ) – 9 104

10. «Фрелунда» Гетеборг (Швеция) – 9 029

Отметим, в расчет бралась средняя посещаемость по итогам регулярных чемпионатов.

По итогам сезона 2016/17 «зубры» также стали лучшей командой КХЛ по посещаемости

Отметим, год назад минское «Динамо» заняло шестое место в рейтинге самых посещаемых клубов Европы и второе место среди команд КХЛ.