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Минское «Динамо» стало вторым по посещаемости клубом Европы
15.03.2017 07:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
IIHF опубликовала ежегодный отчет посещаемости европейских клубов по итогам сезона 2016/17. Минское «Динамо» заняло второе место в рейтинге, уступив лишь многолетнему лидеру – швейцарскому «Берну».
1. «Берн» (Швейцария) – 16 399
Отметим, в расчет бралась средняя посещаемость по итогам регулярных чемпионатов.
По итогам сезона 2016/17 «зубры» также стали лучшей командой КХЛ по посещаемости
Отметим, год назад минское «Динамо» заняло шестое место в рейтинге самых посещаемых клубов Европы и второе место среди команд КХЛ.
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IIHF опубликовала ежегодный отчет посещаемости европейских клубов по итогам сезона 2016/17.
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