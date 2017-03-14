﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» разгромил «Детройт», «Новый Орлеан» был сильнее «Портленда» и другие результаты. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» разгромил «Детройт», «Новый Орлеан» был сильнее «Портленда» и другие результаты

15.03.2017 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вторник, 14 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. Действующий чемпион «Кливленд» дома разгромил «Детройт». «Новый Орлеан» Энтони Дэвиса и ДеМаркуса Казинса взял верх над конкурентом по борьбе за место в плей-офф «Портлендом» Дэмиана Лилларда.

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Детройт 128:96 (44:26, 30:22, 30:22, 24:26)
Дата проведения
15 марта, 02.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Ирвинг (26 + 6 передач), Шамперт (18), Джеймс (16 + 11 подборов + 12 передач), Джефферсон (16), Томпсон (4 + 9 подборов)  старт; Уильямс (13), Уильямс (13), Джей Ар Смит (12), Фрай (6), Лиггинс (2), Джонс (2), Сэндерс (0).
Детройт
Харрис (17), М-с Моррис (13 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (11), Драммонд (8 + 14 подборов), Джексон (6 + 6 передач)  старт; Смит (12), Луэр (8 + 7 подборов), Буллок (6), Джонсон (5), Бэйнс (4), Марьянович (4), Хиллиард (2).

Бруклин – Оклахома-Сити 104:122 (32:32, 30:30, 21:29, 21:31)
Дата проведения
15 марта, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Лопес (25), Лин (24), ЛеВерт (16), Фой (13), Холлис-Джефферсон (6)  старт; Букер (8), Уайтхэд (5), Динуидди (3), Килпатрик (2), Николсон (2), Макдэниэлс (0), Эйси (0), Хэмилтон (0).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (25 + 12 подборов + 19 передач + 5 потерь), Оладипо (21), Гибсон (17 + 8 подборов), Адамс (11), Роберсон (7)  старт; Кантер (17), Абринес (13), Макдермотт (5), Сабонис (4), Кристон (2), Грант (0).

Нью-Йорк – Индиана 87:81 (18:24, 24:28, 20:12, 25:17)
Дата проведения
15 марта, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Энтони (22 + 13 подборов), Роуз (16), Порзингис (11), Томас (9), Ли (5 + 7 подборов)  старт; Эрнангомес (13 + 18 подборов), Холидэй (7), Рэндл (2), Бэйкер (2).
Индиана
Джордж (22 + 10 подборов + 6 потерь), Тернер (17 + 12 подборов), Тиг (9 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь), Майлз (6), Янг (4)  старт; Эллис (9), Стаки (6), Робинсон (4), Кристмас (2), Серафин (2).

Новый Орлеан – Портленд 100:77 (23:16, 27:20, 27:18, 23:23)
Дата проведения
15 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Казинс (22 + 9 подборов), Дэвис (15 + 15 подборов), Хилл (12), Холидэй (10), Селден (2)  старт; Кроуфорд (13), Мур (11), Фрэйзер (7 + 7 передач), Каннингем (6 + 10 подборов), Аженса (2), Мотеюнас (0).
Портленд
Лиллард (29), Макколлум (8), Харклесс (4), Вонле (3 + 10 подборов), Нуркич (2 + 8 подборов)  старт; Напьер (10), Ленард (9 + 7 подборов), Коннотон (5), Крэбб (4), Лэйман (2), Амину (1 + 10 подборов).

Голден Стэйт – Филадельфия 106:104 (35:34, 23:25, 20:31, 28:14)
Дата проведения
15 марта, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Статистика
Голден Стэйт
Карри (29 + 5 потерь), Томпсон (28), Грин (20 + 8 подборов + 8 передач + 6 блок-шотов), Маккоу (2), Пачулия (2)  старт; Барнс (10 + 9 подборов), Игудала (7), Ливингстон (4), Уэст (2), МакГи (2), Кларк (0), МакАду (0).
Филадельфия
Шарич (25 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь), Окафор (22 + 4 блок-шота), Луваву-Кабарро (10), Макконнелл (7 + 7 подборов + 10 передач), Ковингтон (7 + 9 подборов)  старт; Холмс (14 + 8 подборов), Хендерсон (9), Стаускас (7), Родригес (3), Андерсон (0), Лонг (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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