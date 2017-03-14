НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» разгромил «Детройт», «Новый Орлеан» был сильнее «Портленда» и другие результаты
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Во вторник, 14 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. Действующий чемпион «Кливленд» дома разгромил «Детройт». «Новый Орлеан» Энтони Дэвиса и ДеМаркуса Казинса взял верх над конкурентом по борьбе за место в плей-офф «Портлендом» Дэмиана Лилларда.
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
15 марта, 02.00,
«Quicken Loans Arena»
Кливленд
(26 + 6 передач),
Ирвинг (18),
Шамперт (16 + 11 подборов + 12 передач),
Джеймс (16),
Джефферсон (4 + 9 подборов) Томпсон старт;
(13),
Уильямс (13),
Уильямс (12),
Джей Ар Смит (6),
Фрай (2),
Лиггинс (2),
Джонс (0). Сэндерс
Детройт
(17),
Харрис (13 + 7 подборов),
М-с Моррис (11),
Колдуэлл-Поуп (8 + 14 подборов),
Драммонд (6 + 6 передач) Джексон старт;
(12),
Смит (8 + 7 подборов),
Луэр (6),
Буллок (5),
Джонсон (4),
Бэйнс (4),
Марьянович (2). Хиллиард
Дата проведения
15 марта, 02.30,
«Barclays Center»
Бруклин
(25),
Лопес (24),
Лин (16),
ЛеВерт (13),
Фой (6) Холлис-Джефферсон старт;
(8),
Букер (5),
Уайтхэд (3),
Динуидди (2),
Килпатрик (2),
Николсон (0),
Макдэниэлс (0),
Эйси (0). Хэмилтон
Оклахома-Сити
(25 + 12 подборов + 19 передач + 5 потерь),
Уэстбрук (21),
Оладипо (17 + 8 подборов),
Гибсон (11),
Адамс (7) Роберсон старт;
(17),
Кантер (13),
Абринес (5),
Макдермотт (4),
Сабонис (2),
Кристон (0). Грант
Дата проведения
15 марта, 02.30,
«Madison Square Garden»
Нью-Йорк
(22 + 13 подборов),
Энтони (16),
Роуз (11),
Порзингис (9),
Томас (5 + 7 подборов) Ли старт;
(13 + 18 подборов),
Эрнангомес (7),
Холидэй (2),
Рэндл (2). Бэйкер
Индиана
(22 + 10 подборов + 6 потерь),
Джордж (17 + 12 подборов),
Тернер (9 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь),
Тиг (6),
Майлз (4) Янг старт;
(9),
Эллис (6),
Стаки (4),
Робинсон (2),
Кристмас (2). Серафин
Дата проведения
15 марта, 03.00,
«Smoothie King Center»
Новый Орлеан
(22 + 9 подборов),
Казинс (15 + 15 подборов),
Дэвис (12),
Хилл (10),
Холидэй (2) Селден старт;
(13),
Кроуфорд (11),
Мур (7 + 7 передач),
Фрэйзер (6 + 10 подборов),
Каннингем (2),
Аженса (0). Мотеюнас
Портленд
(29),
Лиллард (8),
Макколлум (4),
Харклесс (3 + 10 подборов),
Вонле (2 + 8 подборов) Нуркич старт;
(10),
Напьер (9 + 7 подборов),
Ленард (5),
Коннотон (4),
Крэбб (2),
Лэйман (1 + 10 подборов). Амину
Дата проведения
15 марта, 05.30,
«Oracle Arena»
Голден Стэйт
(29 + 5 потерь),
Карри (28),
Томпсон (20 + 8 подборов + 8 передач + 6 блок-шотов),
Грин (2),
Маккоу (2) Пачулия старт;
(10 + 9 подборов),
Барнс (7),
Игудала (4),
Ливингстон (2),
Уэст (2),
МакГи (0),
Кларк (0). МакАду
Филадельфия
(25 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь),
Шарич (22 + 4 блок-шота),
Окафор (10),
Луваву-Кабарро (7 + 7 подборов + 10 передач),
Макконнелл (7 + 9 подборов) Ковингтон старт;
(14 + 8 подборов),
Холмс (9),
Хендерсон (7),
Стаускас (3),
Родригес (0),
Андерсон (0). Лонг
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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Во вторник, 14 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.
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