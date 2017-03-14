IIHF опубликовала ежегодный отчет по посещаемости европейских клубов и лиг. Согласно исследованию, чемпионат Беларуси занял 15-е место в Европе.

1. Чемпионат Швейцарии – 6 882

2. Чемпионат Германии – 6 198

3. КХЛ – 6 121

4. Чемпионат Швеции – 5 707

5. Чемпионат Чехии – 5 178

6. Чемпионат Финляндии – 4 326

7. Чемпионат Великобритании – 2 842

8. Чемпионат Австрии – 2 794

9. Чемпионат Норвегии – 1 955

10. Чемпионат Словакии – 1 890

11. Чемпионат Франции – 1 886

12. Чемпионат Дании – 1 298

13. Азиатская лига (Китай, Корея, Япония, Россия) – 919

14. Чемпионат Польши – 769

15. Экстралига Беларусь – 635

16. MOL-Лига (Венгрия, Румыния, Сербия) – 613

17. BeNe-Лига (Бельгия, Нидерланды) – 562

Также экстралига уступила по посещаемости вторым дивизионам семи стран.

1. Чемпионат Швеции Д2 – 2 637

2. Чемпионат Германии Д2 – 2 466

3. ВХЛ (Россия, Д2) – 1 746

4. Чемпионат Швейцарии Д2 – 1 644

5. Чемпионат Чехии Д2 – 1 569

6. Чемпионат Финляндии Д2 – 817

7. Чемпионат Австрии Д2 – 648

Напомним, в сезоне 2016/17 экстралига установила антирекорд посещаемости за девятилетнюю историю наблюдений. В то же время минское «Динамо» вернулось на второе место по посещаемости среди европейских клубов.

Минское «Динамо» стало вторым по посещаемости клубом Европы