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Экстралига уступила по посещаемости чемпионатам Польши, Азии и вторым дивизионам семи стран

15.03.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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IIHF опубликовала ежегодный отчет по посещаемости европейских клубов и лиг. Согласно исследованию, чемпионат Беларуси занял 15-е место в Европе.

1. Чемпионат Швейцарии – 6 882
2. Чемпионат Германии – 6 198
3. КХЛ – 6 121
4. Чемпионат Швеции – 5 707
5. Чемпионат Чехии – 5 178
6. Чемпионат Финляндии – 4 326
7. Чемпионат Великобритании – 2 842
8. Чемпионат Австрии – 2 794
9. Чемпионат Норвегии – 1 955
10. Чемпионат Словакии – 1 890
11. Чемпионат Франции – 1 886
12. Чемпионат Дании – 1 298
13. Азиатская лига (Китай, Корея, Япония, Россия) – 919
14. Чемпионат Польши – 769
15. Экстралига Беларусь – 635
16. MOL-Лига (Венгрия, Румыния, Сербия) – 613
17. BeNe-Лига (Бельгия, Нидерланды) – 562

Также экстралига уступила по посещаемости вторым дивизионам семи стран.

1. Чемпионат Швеции Д2 – 2 637
2. Чемпионат Германии Д2 – 2 466
3. ВХЛ (Россия, Д2) – 1 746
4. Чемпионат Швейцарии Д2 – 1 644
5. Чемпионат Чехии Д2 – 1 569
6. Чемпионат Финляндии Д2 – 817
7. Чемпионат Австрии Д2 – 648

Напомним, в сезоне 2016/17 экстралига установила антирекорд посещаемости за девятилетнюю историю наблюдений. В то же время минское «Динамо» вернулось на второе место по посещаемости среди европейских клубов.

Минское «Динамо» стало вторым по посещаемости клубом Европы

 
 
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IIHF опубликовала ежегодный отчет по посещаемости европейских клубов и лиг.

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