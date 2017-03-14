IIHF опубликовала ежегодный отчет по посещаемости европейских клубов и лиг. Согласно исследованию, чемпионат Беларуси занял 15-е место в Европе.
1. Чемпионат Швейцарии – 6 882 2. Чемпионат Германии – 6 198 3. КХЛ – 6 121 4. Чемпионат Швеции – 5 707 5. Чемпионат Чехии – 5 178 6. Чемпионат Финляндии – 4 326 7. Чемпионат Великобритании – 2 842 8. Чемпионат Австрии – 2 794 9. Чемпионат Норвегии – 1 955 10. Чемпионат Словакии – 1 890 11. Чемпионат Франции – 1 886 12. Чемпионат Дании – 1 298 13. Азиатская лига (Китай, Корея, Япония, Россия) – 919 14. Чемпионат Польши – 769 15. Экстралига Беларусь – 635 16. MOL-Лига (Венгрия, Румыния, Сербия) – 613 17. BeNe-Лига (Бельгия, Нидерланды) – 562
Также экстралига уступила по посещаемости вторым дивизионам семи стран.
1. Чемпионат Швеции Д2 – 2 637 2. Чемпионат Германии Д2 – 2 466 3. ВХЛ (Россия, Д2) – 1 746 4. Чемпионат Швейцарии Д2 – 1 644 5. Чемпионат Чехии Д2 – 1 569 6. Чемпионат Финляндии Д2 – 817 7. Чемпионат Австрии Д2 – 648
Напомним, в сезоне 2016/17 экстралига установила антирекорд посещаемости за девятилетнюю историю наблюдений. В то же время минское «Динамо» вернулось на второе место по посещаемости среди европейских клубов.
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