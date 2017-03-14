﻿ Мэтт Эллисон: «Петтерссон и Палушай – примеры отношения к делу». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мэтт Эллисон: «Петтерссон и Палушай – примеры отношения к делу»

15.03.2017 09:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву поделился мнением о партнерах по команде – Аароне Палушае и Фредрике Петтерссоне.

– Что привнесли в команду Петтерссон и Палушай?

– Оба усилили нашу атакующую мощь, забросили ряд важных шайб. У них отличная «химия» — и не так уж важно, кто был в этом звене третьим. В плей-офф травмы Фредрика и Аарона стали для нас ощутимым ударом, из-за которого недосчитались определенного количества шайб.

Да, повреждения хоккеистов всегда влияют на команду — и как правило, негативно. А Петтерссон с Палушаем – еще и примеры отношения к делу, – заявил Эллисон.

Напомним, Палушай и Петтерссон в нынешнем розыгрыше плей-офф на двоих сыграли три матча. Шведский форвард из-за травмы улетал домой на дополнительное обследование, а американец оказывался вне состава, несмотря на заявления главного тренера команды Крэйга Вудкрофта о том, что Аарон будет готов со дня на день.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву поделился мнением о партнерах по команде – Аароне Палушае и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Экстралига уступила по посещаемости чемпионатам Польши, Азии и вторым дивизионам семи стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика