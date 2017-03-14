Нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву поделился мнением о партнерах по команде – Аароне Палушае и Фредрике Петтерссоне.

– Что привнесли в команду Петтерссон и Палушай?

– Оба усилили нашу атакующую мощь, забросили ряд важных шайб. У них отличная «химия» — и не так уж важно, кто был в этом звене третьим. В плей-офф травмы Фредрика и Аарона стали для нас ощутимым ударом, из-за которого недосчитались определенного количества шайб.

Да, повреждения хоккеистов всегда влияют на команду — и как правило, негативно. А Петтерссон с Палушаем – еще и примеры отношения к делу, – заявил Эллисон.

Напомним, Палушай и Петтерссон в нынешнем розыгрыше плей-офф на двоих сыграли три матча. Шведский форвард из-за травмы улетал домой на дополнительное обследование, а американец оказывался вне состава, несмотря на заявления главного тренера команды Крэйга Вудкрофта о том, что Аарон будет готов со дня на день.