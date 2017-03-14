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Мэтт Эллисон: «Петтерссон и Палушай – примеры отношения к делу»
15.03.2017 09:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву поделился мнением о партнерах по команде – Аароне Палушае и Фредрике Петтерссоне.
– Что привнесли в команду Петтерссон и Палушай?
– Оба усилили нашу атакующую мощь, забросили ряд важных шайб. У них отличная «химия» — и не так уж важно, кто был в этом звене третьим. В плей-офф травмы Фредрика и Аарона стали для нас ощутимым ударом, из-за которого недосчитались определенного количества шайб.
Да, повреждения хоккеистов всегда влияют на команду — и как правило, негативно. А Петтерссон с Палушаем – еще и примеры отношения к делу, – заявил Эллисон.
Напомним, Палушай и Петтерссон в нынешнем розыгрыше плей-офф на двоих сыграли три матча. Шведский форвард из-за травмы улетал домой на дополнительное обследование, а американец оказывался вне состава, несмотря на
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Нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву поделился мнением о партнерах по команде – Аароне Палушае и...
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