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Алексей Торбин: «ВЕХЛ? Вопрос в том, готовы ли другие страны участвовать в нашем чемпионате и нести расходы»
15.03.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин поделился мнением об идее возрождения ВЕХЛ.
«ВЕХЛ? Будет хорошей идеей, ввиду того, что Беларусь находится в центре. И между Россией и Украиной. Между Латвией и Украиной, Россией и Польшей. Но вопрос заключается в том, готовы ли эти страны участвовать в нашем чемпионате. Готовы ли они нести расходы. В первую очередь это логистика. Если взять нашу высшую лигу, то участвуют команды из Литвы. Поэтому здесь никаких проблем нету», – сказал Торбин.
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Алексей Торбин: «ВЕХЛ? Вопрос в том, готовы ли другие страны участвовать в нашем чемпионате и нести расходы»
Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин поделился мнением об идее возрождения ВЕХЛ.
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