Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин поделился мнением об идее возрождения ВЕХЛ.

«ВЕХЛ? Будет хорошей идеей, ввиду того, что Беларусь находится в центре. И между Россией и Украиной. Между Латвией и Украиной, Россией и Польшей. Но вопрос заключается в том, готовы ли эти страны участвовать в нашем чемпионате. Готовы ли они нести расходы. В первую очередь это логистика. Если взять нашу высшую лигу, то участвуют команды из Литвы. Поэтому здесь никаких проблем нету», – сказал Торбин.

Михаил Захаров: «Возрождение ВЕХЛ? Не будет толку. Сейчас все лучшие или в КХЛ, или уже и так играют у нас»