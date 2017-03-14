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Алексей Торбин: «ВЕХЛ? Вопрос в том, готовы ли другие страны участвовать в нашем чемпионате и нести расходы»

15.03.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин поделился мнением об идее возрождения ВЕХЛ.

«ВЕХЛ? Будет хорошей идеей, ввиду того, что Беларусь находится в центре. И между Россией и Украиной. Между Латвией и Украиной, Россией и Польшей. Но вопрос заключается в том, готовы ли эти страны участвовать в нашем чемпионате. Готовы ли они нести расходы. В первую очередь это логистика. Если взять нашу высшую лигу, то участвуют команды из Литвы.  Поэтому здесь никаких проблем нету», – сказал Торбин.

Михаил Захаров: «Возрождение ВЕХЛ? Не будет толку. Сейчас все лучшие или в КХЛ, или уже и так играют у нас»

 
 
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Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин поделился мнением об идее возрождения ВЕХЛ.

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