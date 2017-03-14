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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. «Барыс» примет «Магнитку», «Ак Барс» против «Авангарда»
15.03.2017 10:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
В сериях второго раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции пройдут четвертые матчи.
КХЛ
Кубок Гагарина
Второй раунд
Четвертые матчи
Счет в серии: 0-3
Счет в серии: 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В сериях второго раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции пройдут четвертые матчи.
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