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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» в гостях у «Монако», «Атлетико» – «Байер»
15.03.2017 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Монако», а «Атлетико» примет «Байер».
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответные матчи
Первый матч: 3:5
Первый матч: 4:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Монако», а «Атлетико» примет «Байер».
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