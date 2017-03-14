Жена экс-голкипера сборной Беларуси Виталия Коваля Юлия рассказала о проблемах в семье.

– Да, нам сейчас сложно, но наша семья пытается стабилизировать ситуацию. Хочу уточнить, что ни о каких разводах ни с его стороны, ни с моей речи не ведется. Как супруга Виталия Коваля, прошу всех отнестись с пониманием к ситуации и дать возможность разобраться в ней нам самим. Считаю, что у нас довольно крепкие отношения с мужем, чтобы разрешить этот момент. На пути любого мужчины встречаются такие женщины… Тем более, в том состоянии, в котором пребывал мой супруг – окончание карьеры, нехватка адреналина. Тем не менее, наша семья все-таки существует, и я считаю, что я должна ее защитить. Не хочу никого обвинять, в жизни происходят разные ситуации. Мы справимся.

- Юлия, формально поводом для обсуждения стали романтические фото Анжелики и Виталия из совместного путешествия по Америке. И вы хотите его защитить?

– Да, он был в Америке, но это лишь короткий отрезок времени в нашей жизни и в нашей семье. Я прекрасно знаю всю ситуацию с самого начала, и я готова бороться за свою семью.

– Юлия, ваша мудрость и сила были с вами с самого начала этой ситуации? Многие женщины бы бились в истерике.

– Честно признаюсь, было все, но надо отключать эмоции и включать разум. Это не детский сад и не игра в страсти. Здесь семьи и судьбы. И если бы я не видела какого-то потенциала и каких-то подвижек от своего мужа, наверное, во мне бы это все угасло и утихло. А я просто верю. Никто не знает, как завтра все повернется: будет ли Виталик с нами или будет один? Но я знаю точно, что безвыходных ситуаций не бывает.

Сегодня я надеюсь, что когда все стабилизируется, и вся шелуха отпадет, это будет лишь маленький кусочек жизни – участочек, над которым, скорее всего, мы будем сидеть с Виталиком и смеяться. И ради этого я буду до конца стоять и защищать свою семью.

- Вы для себя сейчас решили где он? Почему его нет?

– А он вообще-то с нами. Всегда. Каждый день. Его не может не быть.

- Вы это чувствуете?

– Да почему чувствуем? Он каждый день дома: готовит ужины, дарит цветы, мы гуляем. Вы неправильно понимаете ситуацию. Каждое утро в 7 утра он дома, чтобы забрать детей и отвезти в школу. Он их привозит из школы каждый день. Он проводит все вечера и все выходные с нами – что бы ни было. Он дарит подарки и радует меня цветами. У меня есть повод бороться за семью. А остальное меня не интересует, – сказала Юлия Коваль.

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