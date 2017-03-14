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Товарищеские матчи. «Неман» против «Днепра», «Городея» – «Крумкачы» и другие матчи

15.03.2017 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Неман – Днепр

15 марта, 13.00

Сморгонь – Осиповичи

15 марта, 14.00

Нафтан – ЦРФСО Россия (Д3)

15 марта, 15.00

Городея – Крумкачы

15 марта, 16.00

Витебск – Жетысу Казахстан (Д2)

15 марта

 
Теги: Витебск
 
 
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Товарищеские матчи Неман – Днепр 15 марта, 13.00 Сморгонь – Осиповичи 15 марта, 14.00 Нафтан – ЦРФСО Россия (Д3) 15 марта, 15.00 Городея – Крумкачы 15 марта, 16.00 Витебск – Жетысу...

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