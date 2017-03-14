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Товарищеские матчи. «Неман» против «Днепра», «Городея» – «Крумкачы» и другие матчи
15.03.2017 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Неман – Днепр
15 марта, 13.00
Сморгонь – Осиповичи
15 марта, 14.00
Нафтан – ЦРФСО Россия (Д3)
15 марта, 15.00
Городея – Крумкачы
15 марта, 16.00
Витебск – Жетысу Казахстан (Д2)
15 марта
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Товарищеские матчи Неман – Днепр 15 марта, 13.00 Сморгонь – Осиповичи 15 марта, 14.00 Нафтан – ЦРФСО Россия (Д3) 15 марта, 15.00 Городея – Крумкачы 15 марта, 16.00 Витебск – Жетысу...
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